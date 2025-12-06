RECIBÍ EL NEWSLETTER
Inculpan en Inglaterra a un médico acusado de agresiones sexuales a más de 30 pacientes

Spencer enfrenta cargos por varios delitos sexuales graves cometidos contra pacientes, 32 agresiones sexuales, 17 con penetración, y un intento de agresión sexual.

Foto: Facebook Hospital Royal Stoke

Un médico británico ha sido acusado de agredir sexualmente a 38 de sus pacientes, entre ellos un menor de 13 años, en hospitales del centro de Inglaterra, anunció la fiscalía.

Nathaniel Spencer, de 38 años, enfrenta cargos por "varios delitos sexuales graves cometidos contra pacientes mientras ejercía como médico", indicó el viernes Ben Samples, fiscal adjunto en la región de West Midlands.

Estos hechos habrían ocurrido entre 2017 y 2021 en el hospital Royal Stoke, en Stoke-on-Trent, y posteriormente en el hospital Russells Hall de Dudley, cerca de Birmingham, situados a unos sesenta kilómetros de distancia.

AFP
La fiscalía señala 38 presuntas víctimas, entre ellas un menor de 13 años, de este exmédico residente a quien se le ha prohibido ejercer.

Spencer también enfrenta cargos por 32 agresiones sexuales, 17 con penetración, y un intento de agresión sexual con penetración.

Varios de estos hechos afectan a las mismas personas.

El acusado, que reside en las afueras de Birmingham, deberá comparecer en el tribunal de North Staffordshire, en Newcastle-under-Lyme, el 20 de enero.

