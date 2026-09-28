Policías de la Guardia Republicana y del Grupo de Reserva Táctica (GRT) fueron sobre las dos de la mañana de este lunes al Palacio Peñarol porque había disturbios en el marco de los festejos del club por un nuevo aniversario este 28 de setiembre.
Hubo incidentes en los festejos de Peñarol y un adolescente recibió un impacto de munición no letal de la Policía en la cara
Los incidentes ocurrieron cerca del Palacio Peñarol durante los festejos por un nuevo aniversario del club, este lunes de madrugada. Un adolescente herido en la cara por disparos de la Policía con munición menos que letal.
Cuando los efectivos llegaron empezaron a recibir pedradas de un grupo de hinchas y repelieron la agresión con dispararon de munición menos que letal para dispersarlos.
En ese momento un adolescente de 17 años recibió un impacto en la cara y fue trasladado al Hospital Maciel.
Hirieron a un hombre en la puerta de un baile de Ciudad Vieja; en la escena dejaron dos casquillos
Permanece internado sin riesgo de muerte, pero con una lesión en el ojo que podría derivar en la pérdida de la vista, según supo Subrayado con base en fuentes de la investigación.
La Policía trabaja ahora en el relevamiento de cámaras para establecer cómo ocurrieron los hechos.
Dejá tu comentario