Hubo incidentes en los festejos de Peñarol y un adolescente recibió un impacto de munición no letal de la Policía en la cara

Policías de la Guardia Republicana y del Grupo de Reserva Táctica (GRT) fueron sobre las dos de la mañana de este lunes al Palacio Peñarol porque había disturbios en el marco de los festejos del club por un nuevo aniversario este 28 de setiembre.

Cuando los efectivos llegaron empezaron a recibir pedradas de un grupo de hinchas y repelieron la agresión con dispararon de munición menos que letal para dispersarlos.

En ese momento un adolescente de 17 años recibió un impacto en la cara y fue trasladado al Hospital Maciel.

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Permanece internado sin riesgo de muerte, pero con una lesión en el ojo que podría derivar en la pérdida de la vista, según supo Subrayado con base en fuentes de la investigación.

La Policía trabaja ahora en el relevamiento de cámaras para establecer cómo ocurrieron los hechos.