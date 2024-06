Incidentes en Cordón: jóvenes atentaron contra una unidad del transporte colectivo

El funcionario policial de particular bajó e intentó reducir a los atacantes, que según él, le dispararon antes de emprender la huida. Una fuente de la investigación indicaron que el funcionario policial efectuó disparos, pero no hay evidencia que los atacantes, hubieran tirado. “No tenemos evidencia de eso. En la detención no tenían arma, no había orificio en el bus y de las cámaras que se recabaron no se observan disparos”, se indicó.

La Policía ubicó a los responsables del ataque en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Fueron detenidos. Se les incautó una moto Baccio de color roja, una moto Zanella Sapucai de color gris, una campera roja y un casco color negro y naranja. Fiscalía ordenó el cese de detención y los dejó emplazados. Se trata de dos masculinos de 19 años, y una femenina de 20, que tiene antecedentes penales por lesiones personales.