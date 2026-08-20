Incidente en estacionamiento del Palacio Legislativo: "Se le quitó la libertad de circulación a una legisladora", dijo Perrone

Incidente entre el vehículo del Senado y de la diputada cabildante Silvana Pérez motivó una reunión entre el representante Álvaro Perrone y la vicepresidenta Carolina Cosse.

Este miércoles por la noche, la diputada tenía que retirarse del Parlamento, pero al llegar al estacionamiento vio un vehículo oficial del Senado cortándole el paso. Tras dar aviso a Perrone de lo que estaba sucediendo, este y otros legisladores concurrieron al estacionamiento e intentaron, por varios medios, abrir el vehículo que obstaculizaba el paso. Perrone cuestionó que el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi, negó en primera instancia un cuarto intermedio.

“Se le quitó la libertad de circulación a una legisladora. En horas de la noche, tarde, que estas votaciones son largas, la diputada Silvana Pérez tenía que retirarse, pide la licencia y entra su suplente, por un tema personal, y cuando va a salir se encontró que le habían encerrado el auto funcionarios del Palacio Legislativo, por lo que sabemos hasta ahora, con autos oficiales del Palacio Legislativo", sostuvo Perrone sobre lo ocurrido.

"Hoy pasaron cosas graves que son atentados a la democracia en el palacio legislativo, ingresó un individuo a amenazar de muerte a un diputado, una diputada inmovilizada por más de media hora ante la mirada de policías que no hicieron nada, tener que suspender sesiones en momentos de votación de temas importantes, la división política en el País es mucho más grande y preocupante de lo que parece. Mañana no será un día sencillo", escribió Perrone en X tras lo ocurrido.

En la mañana de este jueves hubo coordinación en la que se planteó la preocupación por el hecho. Perrone dejó su vehículo particular obstaculizando autos oficiales del Senado, que causó malestar en la institución. Además, indicó que iba a presentar un asunto político por este tema, no lo hizo, pero se reunirá con la vicepresidenta Cosse.

En rueda de prensa, contó que previamente, cuando votaban articulado de la Rendición de Cuentas, alguien le pidió a la legisladora que retirara su auto de donde lo había dejado estacionado. "En la dinámica de la conformación de la cámara uno no puede salir, porque un voto que esté afuera de la cámara, significa cambiar la votación de un artículo", explicó Perrone y detalló que quien solicitó esto fue "una secretaria del Partido Colorado" y que la intención era sacar a Cabildo Abierto de sala por artículos de la Ley de Medios.