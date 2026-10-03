RECIBÍ EL NEWSLETTER
política

MPP sobre Brasil: reelección de Lula "frenaría la intervención directa de Estados Unidos en la región"

No es un proceso electoral más; es el más relevante desde el punto de vista geopolítico para nuestros países", expresó la agrupación política en un comunicado.

mpp

Este sábado la dirección del MPP se reunió para planificar acciones a nivel nacional, donde destacaron la participación del gobierno en la Asamblea de Naciones Unidas y la importancia de las elecciones en Brasil que se desarrollarán este domingo.

En una declaración emitida este sábado, la Dirección Nacional del MPP expresa que "el Gobierno de Yamandú Orsi ha priorizado lo concreto: 40 mil nuevos puestos de trabajo en los primeros 16 meses, aumentos en salarios reales, jubilaciones y pensiones, menos informalidad y más pequeñas y medianas empresas. Uruguay registra récord de exportaciones y la inflación sigue bajando. Quedan muchas cosas por hacer, pero estos números demuestran que vamos en el camino correcto. La prioridad es clara: la gente".

Sobre las elecciones en Brasil este domingo el comunicado afirma que "a nivel internacional, las elecciones a desarrollarse en Brasil son determinantes para América del Sur. No es un proceso electoral más; es el más relevante desde el punto de vista geopolítico para nuestros países. La reelección del Presidente Lula frenaría la intervención directa de Estados Unidos en la región. Lula lo ha dicho sin ambigüedades: «Brasil no cabe en el patio trasero de nadie»".

lula y flavio bolsonaro cierran campana en brasil antes elecciones del domingo
Seguí leyendo

Lula y Flávio Bolsonaro cierran campaña en Brasil antes elecciones del domingo

Temas de la nota

Lo más visto

Avión médico con seis personas a bordo desaparece frente a costa este de EEUU
internacionales

Avión médico con seis personas a bordo desaparece frente a costa este de EEUU
violencia doméstica

Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido
SALTO

Encontraron sin vida a Carlos Daniel Medina Rijo, el hombre de 59 años ausente de su casa desde el martes
"me tomó mucho de sorpresa"

Sanguinetti cuestionó la designación de Marcos Carámbula como embajador en Palestina: "Yo lo veo mal"
patrimonio 2026

Fin de semana del Patrimonio con más de 500 actividades en 263 localidades del país

Te puede interesar

Primera jornada del Patrimonio con gran afluencia de público; el domingo continúan las propuestas video
patrimonio

Primera jornada del Patrimonio con gran afluencia de público; el domingo continúan las propuestas
Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido
violencia doméstica

Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido
Lula y Flávio Bolsonaro cierran campaña en Brasil antes elecciones del domingo video
elecciones

Lula y Flávio Bolsonaro cierran campaña en Brasil antes elecciones del domingo

Dejá tu comentario