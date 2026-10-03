MPP sobre Brasil: reelección de Lula "frenaría la intervención directa de Estados Unidos en la región"

Este sábado la dirección del MPP se reunió para planificar acciones a nivel nacional, donde destacaron la participación del gobierno en la Asamblea de Naciones Unidas y la importancia de las elecciones en Brasil que se desarrollarán este domingo.

En una declaración emitida este sábado, la Dirección Nacional del MPP expresa que "el Gobierno de Yamandú Orsi ha priorizado lo concreto: 40 mil nuevos puestos de trabajo en los primeros 16 meses, aumentos en salarios reales, jubilaciones y pensiones, menos informalidad y más pequeñas y medianas empresas. Uruguay registra récord de exportaciones y la inflación sigue bajando. Quedan muchas cosas por hacer, pero estos números demuestran que vamos en el camino correcto. La prioridad es clara: la gente".

Sobre las elecciones en Brasil este domingo el comunicado afirma que "a nivel internacional, las elecciones a desarrollarse en Brasil son determinantes para América del Sur. No es un proceso electoral más; es el más relevante desde el punto de vista geopolítico para nuestros países. La reelección del Presidente Lula frenaría la intervención directa de Estados Unidos en la región. Lula lo ha dicho sin ambigüedades: «Brasil no cabe en el patio trasero de nadie»".

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