RECIBÍ EL NEWSLETTER
Plaza Independencia y la Catedral

Investigan homicidio: joven de 19 años murió tras ser apuñalado frente a local bailable en Mercedes

Según las primeras actuaciones, la víctima portaba una pistola de aire comprimido, mientras que el otro involucrado habría llegado al lugar portando un cuchillo.

policia-noche-patrullero-tiroteo-escena-homicidio-policial-barrio-nueva-españa-nuevo

Joven de 19 años murió tras ser apuñalado con un cuchillo durante una pelea ocurrida en horas de la madrugada en el centro de Mercedes.

El hecho tuvo lugar sobre la hora 04.00 frente a un local bailable ubicado en las inmediaciones de Plaza Independencia y la Catedral.

De acuerdo con la información recabada en el marco de la investigación, la víctima y el presunto agresor no se conocían ni mantenían una relación previa. Ambos se habrían cruzado en la vía pública y, a partir de un intercambio de miradas que generó una reacción negativa en uno de ellos, se produjo un enfrentamiento que posteriormente derivó en la agresión.

encontraron muerto en zona boscosa a un hombre de 50 anos con varios impactos de bala
Seguí leyendo

Encontraron muerto en zona boscosa a un hombre de 50 años con varios impactos de bala

Según las primeras actuaciones, la víctima portaba una pistola de aire comprimido, mientras que el otro involucrado habría llegado al lugar portando un cuchillo, con el que le provocó las heridas que posteriormente determinaron su fallecimiento.

Tanto la víctima como el presunto agresor contarían con antecedentes por lesiones personales.

Tras el hecho, personal policial desplegó diferentes actuaciones, incluyendo allanamientos, tareas de análisis y relevamiento de indicios, que permitieron identificar y detener al presunto autor. Actualmente permanece detenido y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Temas de la nota

Lo más visto

Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido
violencia doméstica

Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido
PROVENIENTE DE LAS BERMUDAS

Avión médico con seis personas a bordo desaparece frente a costa este de EEUU
TRASLADADO A CAPITÁN TULA

Menor de 16 años está grave tras recibir un disparo en la cara, en el Marconi
SALTO

Encontraron sin vida a Carlos Daniel Medina Rijo, el hombre de 59 años ausente de su casa desde el martes
"me tomó mucho de sorpresa"

Sanguinetti cuestionó la designación de Marcos Carámbula como embajador en Palestina: "Yo lo veo mal"

Te puede interesar

Investigan homicidio: joven de 19 años murió tras ser apuñalado frente a local bailable en Mercedes
Plaza Independencia y la Catedral

Investigan homicidio: joven de 19 años murió tras ser apuñalado frente a local bailable en Mercedes
Allanamientos simultáneos en varias cárceles: vendían droga en la prisión
OPERACIÓN ALCATRAZ

Allanamientos simultáneos en varias cárceles: vendían droga en la prisión
Menor de 16 años está grave tras recibir un disparo en la cara, en el Marconi
TRASLADADO A CAPITÁN TULA

Menor de 16 años está grave tras recibir un disparo en la cara, en el Marconi

Dejá tu comentario