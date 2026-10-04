Investigan homicidio: joven de 19 años murió tras ser apuñalado frente a local bailable en Mercedes

Joven de 19 años murió tras ser apuñalado con un cuchillo durante una pelea ocurrida en horas de la madrugada en el centro de Mercedes.

El hecho tuvo lugar sobre la hora 04.00 frente a un local bailable ubicado en las inmediaciones de Plaza Independencia y la Catedral.

De acuerdo con la información recabada en el marco de la investigación, la víctima y el presunto agresor no se conocían ni mantenían una relación previa. Ambos se habrían cruzado en la vía pública y, a partir de un intercambio de miradas que generó una reacción negativa en uno de ellos, se produjo un enfrentamiento que posteriormente derivó en la agresión.

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Según las primeras actuaciones, la víctima portaba una pistola de aire comprimido, mientras que el otro involucrado habría llegado al lugar portando un cuchillo, con el que le provocó las heridas que posteriormente determinaron su fallecimiento.

Tanto la víctima como el presunto agresor contarían con antecedentes por lesiones personales.

Tras el hecho, personal policial desplegó diferentes actuaciones, incluyendo allanamientos, tareas de análisis y relevamiento de indicios, que permitieron identificar y detener al presunto autor. Actualmente permanece detenido y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio.