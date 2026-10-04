RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERACIÓN ALCATRAZ

Allanamientos simultáneos en varias cárceles: vendían droga en la prisión

La Policía realizó en las últimas horas operativos para desbaratar narcotráfico en los penales.

carceles-archivo

Las autoridades policiales han estado realizando allanamientos en varias cárceles del interior del país para desbaratar una red de narcotráfico que opera con reclusos y familiares, dijeron a Subrayado fuentes vinculadas al operativo.

Los allanamientos comenzaron este sábado en la unidad penitenciaria de Rocha, en el penal de Las Rosas en Maldonado y en la cárcel de San José, así como también en casas de familia que tenían identificadas como participantes de la red de tráfico.

Además, este sábado se emitieron las órdenes de detención de varias mujeres vinculadas a presos, las que según los informantes manejaban dinero y drogas, que de acuerdo con la investigación eran comercializadas dentro de las cárceles.

operativo con 32 detenidos en 32 allanamientos realizados en colonia, canelones y montevideo
Seguí leyendo

Operativo con 32 detenidos en 32 allanamientos realizados en Colonia, Canelones y Montevideo

La investigación fue desarrollada por la Brigada Departamental Antidrogas de Rocha junto la Dirección de Investigaciones de Zona I y Zona III, lo que permitió neutralizar la operativa de la organización que se dedicaba a entrar drogas en las cárceles para vender entre reclusos.

Las actuaciones, enfocadas en frenar la introducción de drogas a las cárceles y desarticular la red económica que manejarían los familiares de los implicados desde el exterior, derivó en 11 allanamientos en Rocha, San José, Maldonado, Chuy y Cebollatí, que culminaron con varias incautaciones y 11 personas detenidas.

También se realizaron requisas en la cárcel de Rocha y en Las Rosas de Maldonado, y pudieron retirar drogas, teléfonos móviles y otros elementos.

Durante las tareas se contó con el apoyo de personal de diferentes unidades de la Jefatura de Rocha, personal de INR de Rocha, INR Maldonado, personal de Investigaciones de Maldonado y de Investigaciones de San José.

Temas de la nota

Lo más visto

Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido
violencia doméstica

Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido
PROVENIENTE DE LAS BERMUDAS

Avión médico con seis personas a bordo desaparece frente a costa este de EEUU
TRASLADADO A CAPITÁN TULA

Menor de 16 años está grave tras recibir un disparo en la cara, en el Marconi
SALTO

Encontraron sin vida a Carlos Daniel Medina Rijo, el hombre de 59 años ausente de su casa desde el martes
"me tomó mucho de sorpresa"

Sanguinetti cuestionó la designación de Marcos Carámbula como embajador en Palestina: "Yo lo veo mal"

Te puede interesar

Investigan homicidio: joven de 19 años murió tras ser apuñalado frente a local bailable en Mercedes
Plaza Independencia y la Catedral

Investigan homicidio: joven de 19 años murió tras ser apuñalado frente a local bailable en Mercedes
Allanamientos simultáneos en varias cárceles: vendían droga en la prisión
OPERACIÓN ALCATRAZ

Allanamientos simultáneos en varias cárceles: vendían droga en la prisión
Menor de 16 años está grave tras recibir un disparo en la cara, en el Marconi
TRASLADADO A CAPITÁN TULA

Menor de 16 años está grave tras recibir un disparo en la cara, en el Marconi

Dejá tu comentario