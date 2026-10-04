Allanamientos simultáneos en varias cárceles: vendían droga en la prisión

Las autoridades policiales han estado realizando allanamientos en varias cárceles del interior del país para desbaratar una red de narcotráfico que opera con reclusos y familiares, dijeron a Subrayado fuentes vinculadas al operativo.

Los allanamientos comenzaron este sábado en la unidad penitenciaria de Rocha, en el penal de Las Rosas en Maldonado y en la cárcel de San José, así como también en casas de familia que tenían identificadas como participantes de la red de tráfico.

Además, este sábado se emitieron las órdenes de detención de varias mujeres vinculadas a presos, las que según los informantes manejaban dinero y drogas, que de acuerdo con la investigación eran comercializadas dentro de las cárceles.

La investigación fue desarrollada por la Brigada Departamental Antidrogas de Rocha junto la Dirección de Investigaciones de Zona I y Zona III, lo que permitió neutralizar la operativa de la organización que se dedicaba a entrar drogas en las cárceles para vender entre reclusos.

Las actuaciones, enfocadas en frenar la introducción de drogas a las cárceles y desarticular la red económica que manejarían los familiares de los implicados desde el exterior, derivó en 11 allanamientos en Rocha, San José, Maldonado, Chuy y Cebollatí, que culminaron con varias incautaciones y 11 personas detenidas.

También se realizaron requisas en la cárcel de Rocha y en Las Rosas de Maldonado, y pudieron retirar drogas, teléfonos móviles y otros elementos.

Durante las tareas se contó con el apoyo de personal de diferentes unidades de la Jefatura de Rocha, personal de INR de Rocha, INR Maldonado, personal de Investigaciones de Maldonado y de Investigaciones de San José.