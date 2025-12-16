RECIBÍ EL NEWSLETTER
ciudad de canelones

Incendio en un local de televisores se propagó a varias casas en Canelones: hubo cuatro asistidos por inhalación de humo

Los bomberos lograron evitar que el fuego se extendiera hacia locales del Banco de Seguros del Estado y del Poder Judicial, ubicados a media cuadra.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Incendio en ciudad de Canelones.

Un incendio afectó dos viviendas en la ciudad de Canelones y dejó a cuatro personas asistidas por inhalación de humo. Ocurrió sobre las 19:30 de este lunes, en una casa ubicada en la esquina de Batlle y Ordóñez y Artigas. No hubo personas lesionadas ni fallecidas.

Según informaron fuentes de Bomberos a Subrayado, el fuego comenzó en un local de reparación de televisores y, al llegar al lugar, Bomberos constató un incendio generalizado que se estaba propagando a casas linderas. Por esa situación se pidió apoyo de dotaciones de Las Piedras y una cisterna desde Montevideo. El fuego afectó inicialmente cuatro habitaciones y no hubo personas atrapadas.

La propagación se vio favorecida por techos de material liviano y por la presencia de numerosos equipos electrónicos en el local, además de una estructura edilicia compleja, con viviendas contiguas y múltiples ambientes internos, lo que dificultó el acceso, señaló por su parte Bomberos.

El humo afectó a dos casas y también a una florería de la cuadra, aunque en ese comercio no se registraron daños estructurales. Entre las personas asistidas por inhalación de humo se encuentra una mujer de 84 años que vive en una casa lindera, quien fue trasladada para su atención médica, agregaron las fuentes.

Los equipos trabajaron con un ataque directo por dos frentes y lograron evitar que el fuego se extendiera hacia locales del Banco de Seguros del Estado y del Poder Judicial, ubicados a media cuadra. El incendio fue contenido cerca de la medianoche y, tras bajar la intensidad de las llamas, los bomberos realizaron la extinción total y el enfriamiento.

Las cuatro personas asistidas por inhalación de humo fueron dadas de alta en un sanatorio de la zona.

