Un incendio se registró este jueves en un depósito y fábrica de velas en Manuel Meléndez y Rafael Hortiguera en el barrio Cerrito de la Victoria. El dueño del lugar resultó lesionado y fue trasladado con quemaduras.
Incendio en un depósito y fábrica de velas en Cerrito de la Victoria dejó a un hombre con quemaduras
El hecho ocurrió en Manuel Meléndez y Rafael Hortiguera. Bomberos trabajó desde diferentes puntos e incluyó las viviendas linderas para atacar el fuego y evitar su propagación.
Tras recibir la alerta de emergencia, personal de Bomberos con dos coches cisterna trabajó en el combate al siniestro. La labor de los efectivos se realizó desde diferentes puntos, que incluyó las viviendas linderas, para atacar el fuego y evitar su propagación.
Por precaución, los vecinos salieron de sus hogares para evitar resultar afectados por el incendio, que pasadas las 20 horas estaba controlado, según la información a la que accedió Subrayado.
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El dueño del lugar fue trasladado a un centro de salud para recibir asistencia médica por las quemaduras sufridas. Un auto que estaba dentro del lugar resultó dañado.
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