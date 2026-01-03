Incendio en terreno con cuatro viviendas en Jardines del Hipódromo; dos sufrieron pérdidas totales

En la madrugada del sábado un incendio ocurrió en un terreno en Hungría y Lasio, en Jardines del Hipódromo.

En el lugar había cuatro viviendas, dos sufrieron pérdidas totales.

Cuatro niños, uno de seis meses, otros de dos, cinco y nueve años vivían en el lugar.

No hubo personas lesionadas y Bomberos investiga las causas del siniestro. Las familias afectadas piden colaboración para rearmar sus viviendas, para hacerlo se puede llamar a los teléfonos 094 133 346 o 096 079 797.

