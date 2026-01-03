En la madrugada del sábado un incendio ocurrió en un terreno en Hungría y Lasio, en Jardines del Hipódromo.
Incendio en terreno con cuatro viviendas en Jardines del Hipódromo; dos sufrieron pérdidas totales
En las viviendas afectadas viven cuatro niños de entre seis meses y nueve años, no hubo lesionados. Piden colaboración para rearmar sus casas.
En el lugar había cuatro viviendas, dos sufrieron pérdidas totales.
Cuatro niños, uno de seis meses, otros de dos, cinco y nueve años vivían en el lugar.
No hubo personas lesionadas y Bomberos investiga las causas del siniestro.
Las familias afectadas piden colaboración para rearmar sus viviendas, para hacerlo se puede llamar a los teléfonos 094 133 346 o 096 079 797.
