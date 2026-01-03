RECIBÍ EL NEWSLETTER
Incendio en terreno con cuatro viviendas en Jardines del Hipódromo; dos sufrieron pérdidas totales

En las viviendas afectadas viven cuatro niños de entre seis meses y nueve años, no hubo lesionados. Piden colaboración para rearmar sus casas.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 12.22.41 (1)
WhatsApp Image 2026-01-03 at 12.23.19
WhatsApp Image 2026-01-03 at 12.22.41

En el lugar había cuatro viviendas, dos sufrieron pérdidas totales.

Cuatro niños, uno de seis meses, otros de dos, cinco y nueve años vivían en el lugar.

 
Hubo 3205 llamadas por incendios solo el 31 de diciembre: ese día se contabilizaron 541 hectáreas quemadas

No hubo personas lesionadas y Bomberos investiga las causas del siniestro.

Las familias afectadas piden colaboración para rearmar sus viviendas, para hacerlo se puede llamar a los teléfonos 094 133 346 o 096 079 797.

