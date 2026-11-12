Un joven de 25 años fue asesinado de un disparo en la cabeza, alrededor de la 1:00 de este jueves en Máximo Santos y Charcot, en el barrio Lavalleja.
Mataron de un disparo en la cabeza a un joven de 25 años en el barrio Lavalleja
Los policías hallaron a la víctima tendida, al costado de un pasaje, y la trasladaron a una emergencia médica donde murió.
Según supo Subrayado, la Policía llegó al lugar alertada por disparos mediante el sistema Shotspotter y encontró al joven tendido en la calle, al costado de un pasaje.
La víctima estaba aún con vida. Los policías lo trasladaron a una emergencia médica privada donde murió, sobre la 1:30.
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En el lugar quedaron manchas de sangre. Los policías del Departamento de Homicidios trabajaron en la mañana en busca de cámaras que permitan observar los hechos.
El fallecido tenía antecedentes penales, uno de ellos por intento de homicidio.
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