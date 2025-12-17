Personal de Bomberos trabaja este miércoles en un incendio que afecta un predio de bañados, ubicado por la ruta 102, atrás del Aeropuerto Internacional de Carrasco.
Incendio en predio de bañados atrás del Aeropuerto de Carrasco genera una gran columna de humo
Se trata de un evento que "suele darse todos los años" en esa zona, se informó desde Bomberos. El evento "no afecta" la operativa de vuelos en la principal terminal aérea del país.
El incendio genera una gran columna de humo que se puede ver desde varios puntos de Montevideo y Canelones. Se trata de un evento que "suele darse todos los años" en esa zona, se informó a Subrayado desde Bomberos.
En el lugar, trabaja personal de Solymar y Carrasco.
Desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, se indicó que están al tanto de la situación, pero que "no afecta" la operativa de los vuelos en la principal terminal aérea del país.
