Una pareja perdió todas sus pertenencias en el incendio de su vivienda precaria construida en madera, ubicada en Hipólito Yrigoyen y Juan Dobrich en Malvín Norte.
Incendio con pérdidas totales en una vivienda precaria de Malvín Norte; pareja afectada pide colaboración
En poco minutos, el fuego consumió la construcción de madera, ubicada en Hipólito Yrigoyen y Juan Dobrich. Para ayudar a Julio César y a su pareja, comunicarse al 095 960 250.
El Servicio de Emergencias 911 recibió nueve llamadas por el siniestro. Cuando los efectivos de Bomberos y de la Policía llegaron al lugar, la cabaña estaba prácticamente consumida por el fuego y procedieron a extinguirlo.
Julio César Correa vivía desde hace 25 años en la vivienda y una falla en la instalación del calefón provocó un cortocircuito, lo que derivó en un incendio que en pocos minutos destruyó la construcción con pérdidas totales.
Dos hermanas resultaron intoxicadas graves y con quemaduras por el incendio en su casa de Malvín Norte
La pareja logró salvar a sus mascotas y ahora pide colaboración para empezar de nuevo. Para ayudar a Julio César y a su pareja, comunicarse al 095 960 250.
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