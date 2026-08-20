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YRIGOYEN Y DOBRICH

Incendio con pérdidas totales en una vivienda precaria de Malvín Norte; pareja afectada pide colaboración

En poco minutos, el fuego consumió la construcción de madera, ubicada en Hipólito Yrigoyen y Juan Dobrich. Para ayudar a Julio César y a su pareja, comunicarse al 095 960 250.

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Una pareja perdió todas sus pertenencias en el incendio de su vivienda precaria construida en madera, ubicada en Hipólito Yrigoyen y Juan Dobrich en Malvín Norte.

El Servicio de Emergencias 911 recibió nueve llamadas por el siniestro. Cuando los efectivos de Bomberos y de la Policía llegaron al lugar, la cabaña estaba prácticamente consumida por el fuego y procedieron a extinguirlo.

Julio César Correa vivía desde hace 25 años en la vivienda y una falla en la instalación del calefón provocó un cortocircuito, lo que derivó en un incendio que en pocos minutos destruyó la construcción con pérdidas totales.

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Dos hermanas resultaron intoxicadas graves y con quemaduras por el incendio en su casa de Malvín Norte

La pareja logró salvar a sus mascotas y ahora pide colaboración para empezar de nuevo. Para ayudar a Julio César y a su pareja, comunicarse al 095 960 250.

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