Incendio en Lavalleja afecta unas 170 hectáreas: se propagó a "monte nativo de altura" y realizan cortafuegos

En la zona del cerro La Coronilla , de Minas en el departamento de Lavalleja , se desarrolla desde el viernes un incendio de importante magnitud que hasta la mañana de este domingo no había sido controlado y afectaba 170 hectáreas.

El fuego alcanzó los cerros de La Coronilla, Verdún, de la Antena y de "las letras".

La Dirección Nacional de Bomberos trabaja con varias dotaciones en el lugar, desde las 14:00 horas del viernes y el sábado por la mañana, con mayor intensidad del viento, el fuego se direccionó hacia la zona del cerro Verdún y también había riesgo de propagación hacia viviendas en el cerro La Coronilla.

Al trabajo de Bomberos, se sumó la colaboración de maquinaria de la Intendencia de Lavalleja, Ancap y personal militar, para realizar cordones cortafuegos y evitar que se propagara hacia las viviendas. También llegó a la zona de las letras.

"Hora 05:30 día 28 de diciembre el foco que se encontraba en propagación en horas de la noche alcanzó un monte nativo de altura, procediendo con la primera luz del día a emplear maquinaria pesada con la cual se realiza calles cortafuego para evitar la propagación sobre plantaciones privadas y monte forestal. También se trabaja con dos helicópteros con helibalde sobre el flanco derecho del fuego", indicó Bomberos este domingo.

Desde la Armada Nacional informaron que un helicóptero "para apoyar las tareas de combate y mitigación del siniestro" que todavía no fue controlado.