La Dirección Nacional de Bomberos informó este domingo de mañana que se continúa trabajando en el incendio en Melilla, que comenzó el viernes y se reactivó este sábado.
Bomberos sigue trabajando en incendio en Melilla: bajan focos activos y advierten por "hora crítica"
"Se sigue trabajando incansablemente con el total de dotaciones, en todo el perímetro del incendio", afirmaron desde Bomberos.
A las 9:00 de la mañana de este domingo, el mensaje de Bomberos indicó que "continúan las tareas de liquidación del incendio, disminuyendo notoriamente los focos activos. De todas maneras se sigue trabajando incansablemente con el total de dotaciones, en todo el perímetro del incendio, teniendo en cuenta que la hora crítica de reactivación del incendio es sobre el mediodía y tarde dependiendo también del viento que se pueda generar en la zona puede cambiar las condiciones del incendio".
El sábado, informaron que las hectáreas consumidas eran 60, de campo y monte.
Seguí leyendo
Incendio en Lavalleja afecta unas 170 hectáreas: se propagó a "monte nativo de altura" y realizan cortafuegos
Lo más visto
RÍO URUGUAY
Prefectura incautó mercadería por más de USD 20.000 que fue abandonada por una embarcación en la costa de Salto
Fue arrestado
Conductor manejó alcoholizado y chocó tres veces desde Parque Rodó a Pocitos: hirió a un motociclista
INUMET
Meteorología actualizó la advertencia color amarillo por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Accidente fatal
Un muerto y cinco heridos en un choque entre dos autos en ruta 5, en Rivera
meteorología
Dejá tu comentario