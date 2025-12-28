Bomberos sigue trabajando en incendio en Melilla: bajan focos activos y advierten por "hora crítica"

La Dirección Nacional de Bomberos informó este domingo de mañana que se continúa trabajando en el incendio en Melilla , que comenzó el viernes y se reactivó este sábado.

A las 9:00 de la mañana de este domingo, el mensaje de Bomberos indicó que "continúan las tareas de liquidación del incendio, disminuyendo notoriamente los focos activos. De todas maneras se sigue trabajando incansablemente con el total de dotaciones, en todo el perímetro del incendio, teniendo en cuenta que la hora crítica de reactivación del incendio es sobre el mediodía y tarde dependiendo también del viento que se pueda generar en la zona puede cambiar las condiciones del incendio".