Incendio en La Teja deja cuatro intoxicados, entre ellos un niño y un adolescente

Foto: Subrayado. Incendio en predio de una casa en La Teja, Montevideo.

Incendio en predio de una casa en La Teja, Montevideo.

Un niño de 4 años, un adolescente de 13 y dos adultos sufrieron intoxicación por el humo que se generó a raíz de un incendio en un auto. Ocurrió a primera hora de la tarde de este viernes en el predio de una casa en Elbio Fernández y Carlos María Ramírez, barrio La Teja .

El fuego avanzó hacia una palmera, que también se incendió. Las personas fueron rescatadas por policías del PADO, desde dentro de la vivienda que se encuentra allí.

Sobre las dos de la tarde los bomberos habían extinguido las llamas y trabajaban en tareas de enfriamiento. Para entonces, las víctimas ya habían sido trasladadas a centros médicos.

Seguí leyendo Incendio en predio de bañados atrás del Aeropuerto de Carrasco genera una gran columna de humo

El dueño de la casa dijo a Subrayado que al encender su auto hubo una llamarada que llegó hasta la palmera, afectada por el picudo rojo. Reclamó que notificó a la IMM, le aseguraron que irían a retirarla pero al momento no lo hicieron.

De igual modo, las autoridades iniciarán una investigación para determinar cómo inició el fuego.