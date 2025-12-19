RECIBÍ EL NEWSLETTER
REUNIÓN DE CANCILLERES

Lubetkin expresó la "desilusión" del gobierno por no firmar el sábado el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea

Uruguay "quedará a la espera de que el bloque europeo finalice sus trámites internos para que la presidencia pro tempore de Paraguay, establezca los pasos concretos hacia la deseada firma", afirmó el ministro.

lubetkin-discurso-cumbre

El canciller Mario Lubetkin expresó este viernes la "desilusión" del gobierno uruguayo por no poder firmar este sábado, como estaba previsto, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, por falta de consenso en la interna del bloque europeo.

Uruguay le había asignado "una importancia prioritaria por su relevancia para la integración de dos grandes bloques con lazos históricos y culturales" y "quedará a la espera de que el bloque europeo finalice sus trámites internos para que la presidencia pro tempore de Paraguay, establezca los pasos concretos hacia la deseada firma".

Lubetkin espera que se alcancen acuerdos en el corto plazo con Emiratos Árabes Unidos y Canadá y que en el próximo semestre se dé continuidad "a una agenda externa dinámica y proactiva, con el objetivo de profundizar el acuerdo con la India, avanzar en negociaciones sustantivas con Vietnam, y avanzar hacia la concreción de acuerdos de libre comercio con Indonesia, Corea y el Reino Unido, fortaleciendo así la presencia y el posicionamiento internacional del Mercosur".

Foto: Subrayado. Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores.
Canciller dice que también "los europeos necesitan" del acuerdo con Mercosur

El canciller reiteró que para Uruguay es prioritario emprender en el corto plazo negociaciones de relevancia comercial, en particular con el continente asiático. "Si bien somos un bloque de países socios y hermanos, no podemos desconocer que las necesidades de cada Estado Parte no siempre coinciden en la misma medida. En el caso de Uruguay, como país agroexportador, el acceso a mercados resulta fundamental para nuestro desarrollo económico", afirmó.

Lubetkin apostó a fortalecer y repotenciar el Mercosur mediante la modernización de las modalidades de negociación con terceros, "de manera que se puedan considerar los distintos ritmos y necesidades de cada Estado Parte". "Este enfoque se refleja en las estrategias que cada socio ha adoptado legítimamente para enfrentar la coyuntura económica actual, buscando siempre un equilibrio entre los objetivos nacionales y los intereses colectivos del Mercosur", remarcó.

El ministro de Relaciones Exteriores participó de la reunión del Consejo del Mercado del Mercosur en Foz do Iguazú, previa a la cumbre de presidentes del bloque regional.

Temas de la nota

