Albín en el juzgado

Justicia define hoy la situación procesal de Luis Fernando Fernández Albín tras su extradición

El juzgado de Juan Carlos Gómez está rodeado por un fuerte operativo de seguridad: allí se encuentra el capo narco Luis Fernández Albín. La audiencia es reservada.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

La Justicia resuelve este viernes la situación procesal de Luis Fernando Fernández Albín, considerado un capo narco, que fue extraditado el jueves desde Buenos Aires y quedó a disposición de las autoridades uruguayas.

La audiencia es reservada. Está prevista para la tarde en el juzgado ubicado en la calle Juan Carlos Gómez, donde —se presume— la Fiscalía de Estupefacientes pedirá su imputación por delitos vinculados al lavado de activos y al narcotráfico.

En torno al juzgado se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad y la calle Juan Carlos Gómez permanece cerrada tanto al tránsito vehicular como peatonal, como parte del operativo dispuesto para la audiencia.

Fernández Albín fue trasladado a Uruguay en la mañana del jueves en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, en una operación coordinada entre el Ministerio del Interior y las autoridades argentinas. Tras su arribo al país, quedó a disposición de la Justicia. El ministro del Interior, Carlos Negro, señaló que el operativo se desarrolló “tal cual se había planificado”.

El narcotraficante uruguayo había sido detenido el 20 de noviembre en Argentina durante la Operación Nueva Era II. La investigación comenzó en abril de 2025 y apunta a una organización dedicada al ingreso, acopio, acondicionamiento y envío de grandes cargamentos de cocaína al exterior, además de maniobras de lavado de activos, con vínculos con personas ya imputadas en la operación Nueva Era.

Hasta el momento, la causa permitió la incautación de dos toneladas de cocaína, el envío a prisión de ocho personas por delitos vinculados al tráfico de drogas y al lavado de activos, y la incautación de vehículos, bienes y documentación relevante para la investigación.

Fernández Albín se encontraba en Argentina desde el 27 de junio de 2025 y cuenta con varios antecedentes penales en Uruguay. La audiencia de este viernes será clave para definir su situación procesal en el país.

