Incendio generalizado afectó taller mecánico en Malvín Norte; hubo pérdidas totales en autos y una moto

Un incendio generalizado afectó un taller mecánico en las últimas horas causando pérdidas totales en cuatro automóviles y en una motocicleta.

Bomberos informó que los efectivos fueron alertados por el foco ubicado en la intersección de calles Ciudad de Azul e Hipólito Yrigoyen, en el barrio Malvín Norte.

Al arribo de la primera dotación del destacamento Carrasco, se pudo constatar fuego generalizado en el local de unos 200 m², procediéndose de inmediato a las tareas de extinción.

Seguí leyendo Condenan a 30 años de cárcel a siete reclusos por incendio de 2024 en Comcar que dejó seis muertos y uno grave

Debido a la magnitud del evento, Bomberos solicitaron apoyo hídrico y de personal, concurriendo dotaciones del destacamento Centro Cordón.

Los efectivos lograron controlar el foco ígneo y evitar la propagación hacia las casas linderas, además de extraer otros cuatro vehículos que no presentaron daños. No se registraron lesionados.