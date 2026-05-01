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CIUDAD DE AZUL E HIPÓLITO YRIGOYEN

Incendio generalizado afectó taller mecánico en Malvín Norte; hubo pérdidas totales en autos y una moto

El foco ígneo ocurrido en el local de Ciudad de Azul e Hipólito Yrigoyen requirió la intervención de varias dotaciones y apoyo hídrico; no hubo afectación a viviendas linderas ni personas lesionadas.

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Un incendio generalizado afectó un taller mecánico en las últimas horas causando pérdidas totales en cuatro automóviles y en una motocicleta.

Bomberos informó que los efectivos fueron alertados por el foco ubicado en la intersección de calles Ciudad de Azul e Hipólito Yrigoyen, en el barrio Malvín Norte.

Al arribo de la primera dotación del destacamento Carrasco, se pudo constatar fuego generalizado en el local de unos 200 m², procediéndose de inmediato a las tareas de extinción.

Foto: Subrayado.
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Debido a la magnitud del evento, Bomberos solicitaron apoyo hídrico y de personal, concurriendo dotaciones del destacamento Centro Cordón.

Los efectivos lograron controlar el foco ígneo y evitar la propagación hacia las casas linderas, además de extraer otros cuatro vehículos que no presentaron daños. No se registraron lesionados.

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