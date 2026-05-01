Dos hombres baleados este viernes, uno con impacto de bala en la cabeza y otro con un disparo en el pecho

El lugar donde fue hallado el hombre con un impacto de bala en la cabeza. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Dos hombres fueron baleados este viernes de mañana y la Policía investiga en qué circunstancias.

El primero fue hallado por efectivos del PADO en Heredia y Juan Molina, zona de La Cachimba del Piojo (cerca del barrio Tres Ombúes y La Teja).

De acuerdo a la información primaria a la que accedió un equipo de Subrayado en el lugar, un hombre fue encontrado con un impacto de bala en la cabeza, y fue trasladado al hospital del Cerro Luego derivado al Maciel.

Poco después llega al hospital del Cerro otro hombre, por sus propios medios, con una herida de arma de fuego en el pecho.

Los policías del Departamento de Homicidios y del PADO buscan indicios en la escena. No hallaron casquillos de balas pero sí una prenda de vestir ensangrentada donde encontraron al herido de 25 años. El otro hombre que llegó por su cuenta al hospital tiene 50 años.