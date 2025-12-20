Incendio en dos apartamentos de un edificio en la zona de Tres Cruces obligó a la evacuación de 300 personas

Un incendio en dos apartamentos de un edificio de bulevar Artigas en la zona de Tres Cruces, obligó a la evacuación de unas 300 personas, informó la Dirección Nacional de Bomberos.
Pasadas las 17 horas, el fuego estaba controlado, informó la Dirección Nacional de Bomberos en un comunicado. El incidente no dejó personas lesionadas.
Noticia en desarrollo
