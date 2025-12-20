RECIBÍ EL NEWSLETTER
Incendio en dos apartamentos de un edificio en la zona de Tres Cruces obligó a la evacuación de 300 personas

Pasadas las 17 horas, el fuego estaba controlado, informó la Dirección Nacional de Bomberos en un comunicado. El incidente no dejó personas lesionadas.

Pasadas las 17 horas, el fuego estaba controlado. El incidente no dejó personas lesionadas, se indicó.

Noticia en desarrollo

Foto: Subrayado. Incendio en predio de una casa en La Teja, Montevideo.
