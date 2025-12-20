El presidente Yamandú Orsi mantuvo este sábado una reunión bilateral con su par de Brasil, Lula da Silva, tras la realización de la 67ª cumbre de mandatarios del Mercosur en Foz do Iguaçu.
Logística, comercio y desarrollo: Orsi mantuvo una reunión bilateral con Lula tras la cumbre de presidentes
Los mandatarios evaluaron en forma muy positiva el estado de las relaciones diplomáticas y no descartaron nuevos encuentros sobre temas específicos con miembros de ambos equipos de gobierno en 2026.
Orsi y Lula realizaron un repaso de los principales temas logísticos, comerciales y de desarrollo de la agenda entre Uruguay y Brasil, informó Presidencia de la República.
Los mandatarios también evaluaron en forma muy positiva el estado de las relaciones diplomáticas y no descartaron nuevos encuentros sobre temas específicos con miembros de ambos equipos de gobierno en 2026, se adelantó desde la administración Orsi.
Seguí leyendo
Orsi reafirmó postura de "plena pertenencia" al Mercosur y apostó a la flexibilidad y modernización del bloque regional
Temas de la nota
Lo más visto
AUSENTE DESDE EL 9 DE DICIEMBRE
Buscan a Milagros Belén Sánchez Capretti; el padre es investigado por la Policía: "Tenían una relación muy tóxica", dijo la madre
CANELONES
Préstamos gota a gota: dos colombianos condenados por asociación para delinquir, usura y violencia privada
A LAS 2 DE LA MADRUGADA
Tiroteo en Piedras Blancas dejó a cinco personas heridas de bala; cuatro de ellas en estado grave
RAFAEL Y TENIENTE GALEANO
Una mujer de 47 años muerta y cuatro jóvenes baleados dejó un tiroteo en la madrugada en Piedras Blancas
SE RECIBIÓ EN HARVARD
Dejá tu comentario