Logística, comercio y desarrollo: Orsi mantuvo una reunión bilateral con Lula tras la cumbre de presidentes

El presidente Yamandú Orsi mantuvo este sábado una reunión bilateral con su par de Brasil, Lula da Silva, tras la realización de la 67ª cumbre de mandatarios del Mercosur en Foz do Iguaçu.

Orsi y Lula realizaron un repaso de los principales temas logísticos, comerciales y de desarrollo de la agenda entre Uruguay y Brasil, informó Presidencia de la República.

Los mandatarios también evaluaron en forma muy positiva el estado de las relaciones diplomáticas y no descartaron nuevos encuentros sobre temas específicos con miembros de ambos equipos de gobierno en 2026, se adelantó desde la administración Orsi.