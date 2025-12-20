Tiroteo en Piedras Blancas dejó a cinco personas heridas de bala; cuatro de ellas en estado grave

Un tiroteo ocurrido sobre las 2 de la madrugada de este sábado en Rafael y Teniente Galeano en Piedras Blancas dejó a cinco personas heridas de bala.

Tres de los baleados, dos jóvenes de 18 y uno de 21 años, fueron trasladados en un vehículo particular a la policlínica de Capitán Tula y su conductor se retiró de inmediato del lugar. Los jóvenes de 18 años están graves. Uno recibió un disparo en la cabeza y tras recibir la atención primaria de emergencia fue derivado al Hospital Maciel, mientras que el otro resultó baleado en el abdomen y fue trasladado al Hospital de Clínicas.

En tanto, el joven de 21 años resultó herido en el brazo derecho, su diagnóstico no revistió gravedad y fue dado de alta. La víctima narró a la Policía que minutos antes se encontraba en las inmediaciones de Rafael y Teniente Galeano junto a los demás baleados cuando pasó una moto por el lugar con dos ocupantes, desde la cual efectuaron una ráfaga de disparos hacia la multitud, dándose a la fuga. Los otros heridos, por su condición médica, no pudieron declarar.

La cuarta víctima, un hombre de 27 años, llegó minutos después a la policlínica de Capitán Tula en un vehículo particular. Se le diagnosticó una herida de arma de fuego en el abdomen y fue derivado en estado grave a un sanatorio privado.

La quinta víctima fue una mujer, que ingresó minutos después a la emergencia de la policlínica Malinas de Jardines del Hipódromo, hasta donde fue trasladada en moto.

Un médico de emergencia le diagnosticó heridas de bala en el brazo izquierdo, en la pierna izquierda y en el dorso derecho. Fue derivada al Hospital Pasteur en estado grave.

Una mujer que la acompañaba contó a la Policía que estaba acostada cuando escuchó varios disparos y al salir encontró a la víctima tendida en la calle. con la ayuda de un hombre que pasaba por el lugar en moto, la trasladaron al centro de salud.

En las primeras actuaciones de la Policía en el caso, las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior detectaron cuando a la 1:59 de la madrugada a una moto roja tipo 125cc sin luces y con la matrícula tapa, con dos ocupantes, salir desde el lugar del ataque por Rafael, cruzar Aparicio Saravia con rumbo a calle Milán.

En el lugar del tiroteo, la Policía encontró manchas de sangra y varias vainas. El caso es investigado por detectives de la Zona Operacional III de la Policía de Montevideo.