Presidentes del Mercosur expresaron su "decepción" por no haber podido firmar el acuerdo con la Unión Europea

Los presidentes de los países del Mercosur emitieron este sábado una declaración conjunta tras la 67ª cumbre de Foz do Iguaçu, que reunió a Lula da Silva, Javier Milei, Santiago Peña y Yamandú Orsi, y el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo.

Los mandatarios expresaron su "decepción" por no haber podido firmar, como estaba previsto, el acuerdo con la Unión Europea por falta de consenso político interno en el bloque europeo. Subrayaron que "el texto del acuerdo es el resultado de un equilibrio cuidadosamente alcanzado tras 26 años de negociaciones y que su firma enviaría una señal positiva al mundo en la actual coyuntura internacional, fortaleciendo la integración entre ambos bloques".

Además, manifestaron su "confianza" en que la Unión Europea finalizará sus trámites internos que le permitan firmar el acuerdo.

En el documento divulgado por la Cancillería, se afirmó que los presidentes "mantuvieron un diálogo constructivo y cordial sobre la coyuntura actual del Mercosur y sus perspectivas futuras". Destacaron el trabajo realizado durante el semestre para consolidar el papel de un "Mercosur abierto como instrumento de desarrollo, prosperidad e inserción competitiva en la economía global" con la expansión de las relaciones externas y el compromiso de los países con el perfeccionamiento del bloque regional.

Además, los mandatarios reafirmaron la necesidad de continuar con el proceso de revisión y ajuste del Arancel Externo Común, y de los trabajos del comité automotor para armonizar las normas comerciales del sector a nivel del Mercosur para promover un mercado regional automotriz más integrado y eficiente, que favorezca la atracción de inversiones de manera equilibrada.

También, destacaron la realización de un estudio diagnóstico para potenciar, buscar alternativas y oportunidades para el sector sucroalcoholero, y así fortalecer las cadenas productivas regionales, para aumentar su competitividad y facilitar el acceso a los mercados internacionales.

Los presidentes resaltaron los avances logrados en materia de regulación y armonización técnica, como el etiquetado nutricional frontal de alimentos a nivel regional o la armonización regulatoria y operativa para la comercialización de gas natural para promover la creación de un mercado en la región, así como avanzar en la integración de los mercados de biocombustibles.

Además, valoraron la prioridad dada a una mayor promoción de la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado común, y el fortalecimiento para coordinar acciones estratégicas en ciencia, tecnología e innovación en áreas como inteligencia artificial, ciencia de datos, bioeconomía, energía, desarrollo de vacunas y vigilancia epidemiológica en salud.

Los mandatarios reiteraron la importancia de avanzar en la coordinación y complementación de las normativas de cada país destinadas a facilitar la integración fronteriza, y en la modernización de las Áreas de Control Integrado, para agilizar y facilitar el tránsito fronterizo del comercio y las personas.

En materia comercial, destacaron la importancia estratégica de la Hidrovía Paraguay-Paraná como eje de conectividad regional, y el compromiso de garantizar la navegación segura en toda su extensión para un transporte más eficiente y con condiciones competitivas para acceder a los mercados internacionales.

Además, valoraron que el Fondo para la Convergencia Estructural del (Focem) ha sido un instrumento para el desarrollo y se comprometieron a su continuidad.

También, reafirmaron la intención de avanzar en los procesos de integración comercial con países de América Central y el Caribe, como las negociaciones con El Salvador para la firma de un tratado de libre comercio, y los diálogos exploratorios con Panamá y República Dominicana, así como iniciar un proceso para profundizar las relaciones comerciales con Ecuador.

Los presidentes del bloque destacaron los avances en las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos y Japón, y la reanudación de los procesos con Canadá, India, Vietnam e Indonesia. Asimismo, reafirmaron el compromiso del Mercosur "con el multilateralismo, con el comercio basado en reglas transparentes y con la proyección del bloque regional como actor global relevante, moderno y comprometido con la prosperidad compartida de sus pueblos".

Esta es la declaración conjunta completa aprobada este sábado de los presidentes del Mercosur en Foz do Iguaçu:

Reunidos en la mañana de hoy, los presidentes mantuvieron un diálogo constructivo y cordial sobre la coyuntura actual del MERCOSUR y sus perspectivas futuras.

SALUDARON la presencia del Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, Estado Asociado al MERCOSUR.

CELEBRARON la realización del encuentro de cancilleres de los Estados Partes del MERCOSUR, el 16 de septiembre en Río de Janeiro, y de la reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común, realizada el 19 de diciembre, ocasión en la que los cancilleres reafirmaron el compromiso compartido con el fortalecimiento de la integración regional y la ampliación de la presencia internacional del MERCOSUR.

CELEBRARON con satisfacción los trabajos realizados durante este semestre, que consolidan el papel de un MERCOSUR abierto como instrumento de desarrollo, prosperidad e inserción competitiva en la economía global. EXPRESARON confianza en que las labores de este semestre consolidan un ciclo virtuoso de expansión de las relaciones externas del MERCOSUR. RESALTARON el compromiso de los países con el perfeccionamiento del MERCOSUR.

REAFIRMARON la importancia y la necesidad de dar continuidad al proceso de revisión y ajuste del Arancel Externo Común, haciendo hincapié en el análisis de su consistencia y dispersión.

RESALTARON la importancia de dar continuidad a los trabajos del Comité Automotor, con miras a la armonización de las normas comerciales en el bloque relativas al sector y su incorporación al MERCOSUR, a fin de promover un mercado regional automotriz más integrado y eficiente que favorezca la atracción de inversiones de manera equilibrada, teniendo en cuenta las realidades nacionales y las diferentes etapas de desarrollo del sector automotriz de los Estados Partes.

SE CONGRATULARON por la finalización de los Términos de Referencia para la realización del estudio destinado al diagnóstico del sector sucroalcoholero en el MERCOSUR, con el objetivo de identificar potencialidades, alternativas y oportunidades para el fortalecimiento de las cadenas productivas regionales, con miras a aumentar la competitividad y facilitar el acceso a los mercados internacionales.

DESTACARON los avances logrados en temas regulatorios, que representan importantes desarrollos en áreas estratégicas orientadas a la integración regional, la modernización normativa y la armonización técnica en el MERCOSUR. RESALTARON, entre otros resultados, los progresos en las discusiones sobre el Etiquetado de Alimentos Envasados y el Etiquetado Nutricional de Alimentos Envasados. CELEBRARON que se iniciaron los debates técnicos orientados a la armonización del etiquetado nutricional frontal a nivel regional.

RECONOCIERON los avances logrados en el ámbito del Grupo Ad Hoc de Temas Regulatorios, especialmente en el proceso en curso de elaboración de la Guía de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) del MERCOSUR, con miras a contribuir al perfeccionamiento y la eficiencia de los procesos regulatorios, así como al fortalecimiento de la integración regional y la transparencia en el MERCOSUR.

CELEBRARON la profundización de las iniciativas conjuntas destinadas a promover la creación de un mercado regional de gas natural y los trabajos para la armonización regulatoria y operativa para la comercialización de gas natural, así como el intercambio de experiencias en las áreas de interconexión eléctrica, biocombustibles, energías renovables y minerales estratégicos. RECORDARON, asimismo, que la transición hacia matrices energéticas bajas en carbono constituye una oportunidad estratégica para aumentar la seguridad energética y ampliar el acceso a la energía, así como para impulsar las inversiones, las alianzas y la innovación tecnológica en la región.

COINCIDIERON, además, en la importancia de avanzar en la integración de los mercados de biocombustibles y promover debates sobre los combustibles sostenibles para la aviación (SAF), con miras a la convergencia regulatoria y la actuación coordinada en foros internacionales.

DESTACARON los avances logrados en el ámbito de las compras gubernamentales, en especial la reactivación, en este semestre, del Subgrupo de Trabajo de Contrataciones Públicas en el marco del MERCOSUR, instancia responsable de la implementación del Protocolo de Contrataciones Públicas del MERCOSUR.

RECONOCIERON la importancia de los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo productivo, la innovación tecnológica y la integración de las políticas industriales, comerciales, culturales y científicas de los Estados Partes. DESTACARON los avances logrados a lo largo de este año por el Grupo Ad Hoc de Propiedad Intelectual, y la necesidad de consolidar una estructura permanente de gobernanza en materia de propiedad intelectual en el MERCOSUR, que permita la concertación de políticas, el intercambio de informaciones y la coordinación de posiciones en foros regionales y multilaterales, sin perjuicio de la autonomía de los Estados Partes para definir esas políticas públicas y posiciones en consonancia con sus realidades nacionales y objetivos de desarrollo.

RESALTARON la importancia de la economía digital para el futuro de la integración del bloque e instruyeron a las instancias del MERCOSUR con competencia en la materia a profundizar las discusiones sobre el mercado de datos en la región.

REAFIRMARON el carácter estratégico de la agenda digital, reconociendo que la autonomía tecnológica y la seguridad de las infraestructuras críticas son elementos centrales para el desarrollo sostenible e inclusivo del MERCOSUR.

DESTACARON la importancia de la colaboración entre las autoridades competentes de los Estados Partes en materia de protección de datos personales y privacidad en el entorno digital.

ENFATIZARON la importancia de continuar modernizando las normas y procedimientos de origen en el ámbito del MERCOSUR y DESTACARON que el Certificado de Origen Digital (COD) ya está plenamente operativo para todo el comercio preferencial entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, lo que constituye una herramienta fundamental para facilitar el comercio intrazona. SEÑALARON que este avance refuerza el compromiso del MERCOSUR con la transformación digital, la simplificación de los procedimientos y el fortalecimiento de la integración económica regional.

VALORARON la prioridad dada a una mayor promoción de la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el mercado común, con la conclusión de la hoja de ruta 2025-2030 del Grupo Ad Hoc de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que incluye diversas iniciativas en áreas como el entorno empresarial, el intercambio de buenas prácticas para las MIPYMES de la región, el acceso a mercados y la integración productiva regional, y el acceso a la financiación.

ENFATIZARON la importancia de fortalecer la coordinación de acciones estratégicas en ciencia, tecnología e innovación, con el objetivo de superar los desafíos comunes que enfrenta la región, en particular en las áreas de inteligencia artificial, ciencia de datos, bioeconomía, energía, desarrollo de vacunas y vigilancia epidemiológica en salud; y REFORZARON la importancia de que los países del MERCOSUR dispongan de una plataforma integrada de acceso y uso de infraestructuras de investigación, investigadores y producción científica, con miras a facilitar, ampliar y profundizar la cooperación científico-tecnológica y la vinculación con el sector productivo de la región.

REITERARON la importancia de avanzar en la coordinación y complementación de las normativas de cada país destinadas a facilitar la integración fronteriza. TOMARON NOTA, en dicho contexto, de los avances en la incorporación a los ordenamientos jurídicos internos del Acuerdo sobre Localidades Fronterizas Vinculadas del MERCOSUR.

SE COMPROMETIERON a avanzar en la modernización de las Áreas de Control Integrado, en consonancia con las recomendaciones de los foros competentes del MERCOSUR con competencia en la materia y con los estudios solicitados al sector privado, con el fin de agilizar y facilitar el tránsito fronterizo de los operadores comerciales, así como la circulación de personas.

CONSIDERARON fundamental explorar la apertura de nuevas modalidades logísticas mediante el aumento de la movilización de cargas por alternativas intermodales y el desarrollo de corredores bioceánicos, con el fin de atraer inversiones, fortalecer la integración de los territorios y generar nuevos flujos de comercio.

DESTACARON, en este contexto, la importancia estratégica de la Hidrovía Paraguay-Paraná como eje de conectividad regional, y REAFIRMARON su compromiso con el funcionamiento pleno y regular de los órganos creados por el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, con el fin de garantizar la navegación segura en toda su extensión, permitir el transporte más eficiente de la producción de los Estados Partes y el acceso en condiciones competitivas a los mercados internacionales.

DESTACARON la importancia estratégica de la Salud en las Fronteras para la integración regional, subrayando que la verdadera integración se materializa en las zonas fronterizas, donde el límite geográfico se transforma en un espacio de cooperación, articulación y acceso efectivo a servicios esenciales, así como la definición de las líneas estratégicas del Plan de Salud en las Fronteras del MERCOSUR.

CONSIDERARON los avances en las medidas para fortalecer y ampliar la producción regional de medicamentos y otras tecnologías sanitarias, la intensificación de las campañas conjuntas de vacunación, los avances del observatorio de arbovirosis en la región, así como la consolidación del Comité Ad Hoc de Salud Digital y Tecnologías Asociadas a la Salud.

REITERARON que el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) ha sido un instrumento de suma relevancia para promover la convergencia estructural y desarrollar la competitividad, en particular de las economías más pequeñas y las regiones menos desarrolladas de los Estados Partes del MERCOSUR, a fin de poder aprovechar plenamente los beneficios resultantes de la ampliación de los mercados, contribuyendo al fortalecimiento del proceso de integración. INSTRUYERON a los órganos competentes del MERCOSUR a impulsar los trabajos en curso con miras a dar continuidad al FOCEM.

DESTACARON los avances logrados en el marco del Grupo Ad Hoc sobre Comercio y Desarrollo Sostenible (GAHCDS), en particular en la negociación del documento «Principios en materia de comercio y desarrollo sostenible del MERCOSUR», que consolidará los entendimientos compartidos y reafirmará el compromiso del bloque con el desarrollo sostenible y con normas comerciales previsibles y transparentes.

TOMARON NOTA de la iniciativa «MERCOSUR Verde», presentada por la PPTB, con el objetivo de contribuir para dar visibilidad a las políticas de sostenibilidad de la producción de nuestros países.

CELEBRARON la celebración de la Primera Edición del Foro Empresarial Agrícola del MERCOSUR, iniciativa que surge de la importancia de la participación del MERCOSUR en el comercio internacional del agronegocio y la consiguiente relevancia del sector para la integración económica del bloque.

TOMARON NOTA, en este contexto, de los puntos presentados en la Declaración Conjunta del Foro, resultado de los debates celebrados, con las recomendaciones a los gobiernos del bloque para la adopción de medidas dirigidas a: (i) la eliminación de las barreras al comercio y la producción, en especial la legislación sobre la deforestación de la EU (EUDR); (ii) una mayor integración de los servicios de defensa, simplificación y reducción de protocolos y digitalización de procesos para reducir los costes para el productor; (iii) la ampliación y diversificación de la lista de productos agrícolas exportados por el MERCOSUR, con especial atención a la ampliación de la red de acuerdos comerciales del MERCOSUR.

REAFIRMARON el firme compromiso de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay de colaborar con el Gobierno de Bolivia en el proceso de implementación del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR (PAB), así como de garantizar su participación, con base en el principio de reciprocidad de derechos y obligaciones. RATIFICARON, asimismo, su decisión de avanzar en los trabajos del Grupo de Adhesión de Nuevos Estados Partes (GANEP), conforme establecido en el PAB.

REAFIRMARON la intención de avanzar en los procesos de integración comercial con los países de América Central y el Caribe, dando continuidad a las negociaciones entre el MERCOSUR y El Salvador para la firma de un Tratado de Libre Comercio, y a los diálogos exploratorios con Panamá y la República Dominicana.

DESTACARON las circunstancias favorables para iniciar un proceso de actualización de las disciplinas que regulan las relaciones comerciales entre el MERCOSUR y Ecuador, con miras a un acuerdo más amplio, profundo y moderno.

SE CONGRATULARON por la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), un marco histórico que abre nuevas oportunidades de comercio e inversión para el bloque.

EXPRESARON su decepción por la no firma del Acuerdo de Asociación MERCOSUR-Unión Europea, prevista para la ocasión, debido a la falta de consenso político sobre el Acuerdo en las instancias comunitarias europeas. SUBRAYARON que el texto del Acuerdo es el resultado de un equilibrio cuidadosamente alcanzado tras 26 años de negociaciones y que su firma enviaría una señal positiva al mundo en la actual coyuntura internacional, fortaleciendo la integración entre ambos bloques.

MANIFESTARON su confianza en que la Unión Europea finalizará sus trámites internos que le permitan firmar el Acuerdo, para que la Presidencia Pro Tempore de turno y los Estados Partes puedan eventualmente fijar una posible fecha para la firma del acuerdo.

DESTACARON los avances registrados a lo largo del semestre en el marco de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral MERCOSUR-Emiratos Árabes Unidos, incluidas las rondas presenciales. REAFIRMARON la prioridad que otorgan a este frente negociador y su intención de concluir un acuerdo equilibrado, moderno y mutuamente beneficioso.

SALUDARON la reanudación del proceso de negociación con Canadá, reafirmando el compromiso de buscar un acuerdo equilibrado y mutuamente beneficioso. DESTACARON, asimismo, la retomada de las negociaciones para profundizar el Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la India, con miras a ampliar la cobertura arancelaria y los flujos de comercio bilateral; y la reactivación de las negociaciones con Vietnam e Indonesia, lo que refleja el compromiso de los Estados Partes de estrechar lazos con economías emergentes de rápido crecimiento, buscando establecer acuerdos que expandan el alcance geográfico y comercial de las asociaciones del MERCOSUR.

REGISTRARON el avance de las negociaciones con Japón, con miras a definir los términos de una asociación estratégica destinada a profundizar las relaciones comerciales entre el MERCOSUR y ese país.

MANIFESTARON el interés en continuar la prospección de diálogos exploratorios con otros socios comerciales con potencial para incrementar la inserción del bloque en la economía internacional.

REAFIRMARON el compromiso del MERCOSUR con el multilateralismo, con el comercio basado en reglas transparentes y con la proyección del MERCOSUR como actor global relevante, moderno y comprometido con la prosperidad compartida de sus pueblos.

SE CONGRATULARON por el trabajo realizado en el último semestre y AGRADECIERON al gobierno brasileño por sus esfuerzos durante el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR.

Ministerio de Relaciones Exteriores.