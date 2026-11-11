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NO HAY VÍCTIMAS

Bomberos trabaja para controlar "incendio de características importantes" en el shopping de Colonia

Carlos Lecueder indicó a Subrayado que se trató de accidente eléctrico en el entrepiso del local, que el sistema del shopping se activó, pero el fuego corrió muy rápido y no se puedo detener.

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Bomberos trabaja para controlar el incendio que se desarrolla en el shopping de Colonia.

El jefe de Policía de Colonia, Paulo Adán Costa, dijo a Subrayado que se trata de un incendio de características importantes y que lo positivo es que no hay que lamentar víctimas fatales.

Dos mujeres que trabajaban en locales del centro comercial sufrieron afectaciones por inhalación de humo y fueron asistidas por personal médico.

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Por su parte, Carlos Lecueder indicó a Subrayado que se trató de accidente eléctrico en el entrepiso del local, que el sistema del shopping se activó, pero el fuego corrió muy rápido y no se puedo detener.

Lecueder destacó que, al momento, no hay personas heridas.

Bomberos recibió un llamado sobre la hora 18.00 que daba cuenta de un incendio en un local comercial ubicado en el interior del Shopping de Colonia, ubicado en avenida Franklin D. Roosevelt N.º 458.

Una vez en el lugar, las primeras dotaciones constataron el fuego generalizado en el local 31, de una superficie aproximada de 300 m².

Las primeras apreciaciones de Bomberos, señalan que el foco ígneo se habría originado en el sector de depósito, propagándose hacia el salón principal.

Ante la magnitud del evento, los efectivos desplegaron un operativo con varios puntos de ataque simultáneos y con maniobras de ataque ofensivo desde el interior del centro comercial, con el objetivo de contener el avance de las llamas y evitar su propagación hacia otros sectores de la estructura.

En el lugar trabajan efectivos de los Destacamentos de Colonia y Juan Lacaze, bajo la coordinación de la Jefa de Región.

"Las operaciones se desarrollan bajo condiciones de extrema complejidad debido a la intensa concentración de humo, las elevadas temperaturas y la propagación del fuego a través de cielorrasos y pisos técnicos", indica el comunicado de Bomberos.

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