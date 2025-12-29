Incendio en cerro cerca de Minas afectó 238 hectáreas y continúa activo

Bomberos trabajan desde el viernes en un incendio forestal en la zona serrana de Minas . Aseguran que el fuego no está fuera de control y que no hay riesgo inmediato para viviendas.

El incendio forestal que afecta la zona del cerro La Coronilla, en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja, continúa activo este lunes, con una afectación estimada de 238 hectáreas. Así lo informó la Dirección Nacional de Bomberos.

Según el reporte oficial de este lunes en la mañana, el fuego se desarrolla en un área que comprende sectores de forestación, vegetación nativa y pastizales, con presencia de combustible fino y medio. Desde el inicio del incendio, la situación ha sido monitoreada y combatida de forma permanente, con un importante despliegue de recursos humanos y materiales.

Bomberos señaló que no se trata de un incendio fuera de control, aunque permanece activo y presenta algunos focos de mayor intensidad. Estas condiciones están influenciadas por la topografía del terreno y por factores meteorológicos como el viento, las altas temperaturas y la baja humedad. A pesar de ello, se establecieron líneas de control y fajas cortafuego, con sectores que ya se encuentran contenidos.

En el lugar trabajan bomberos forestales especializados, brigadas terrestres, unidades cisterna de la intendencia y del Ejército. También se instaló un puesto de comando y se utilizan herramientas manuales, maquinaria pesada en zonas habilitadas y apoyo aéreo, tanto para reconocimiento como para el lanzamiento de agua.

Las autoridades indicaron que al momento no existe riesgo inmediato para viviendas ni para centros poblados. De todas formas, se realizan tareas preventivas, enfriamiento de perímetros y vigilancia constante para anticipar cualquier cambio en el comportamiento del fuego. Durante la noche de este domingo se trabajó especialmente en el enfriamiento de focos activos para reducir su intensidad en las horas de mayor calor.

Bomberos reiteró el llamado a la responsabilidad de la población, y pidió evitar acercarse a la zona del incendio, no obstaculizar el trabajo de los equipos de emergencia y extremar las medidas de prevención para evitar nuevos focos. Asegura que el incendio está siendo combatido por personal altamente capacitado y con experiencia en este tipo de eventos.