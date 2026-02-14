Una conductora de 28 años murió luego de chocar de frente contra un camión en la ciudad de Minas

Una mujer de 28 años murió este sábado tras cruzarse de senda y chocar de frente el auto Fiat que conducía contra un camión de pequeño porte.

El siniestro de tránsito fatal ocurrió próximo a las 7 de la mañana en la ruta 12, cerca del puente Otegui, en la ciudad de Minas , departamento de Lavalleja.

La conductora del auto falleció producto de las lesiones sufridas por el impacto, mientras que el camionero, de 50 años, resultó con fracturas en ambas piernas. El hombre viajaba junto a su hija de 11 años, la que debió ser asistida. La niña ya fue dada de alta y se encuentra bien junto a su madre, informó la Jefatura de Policía de Lavalleja.

En el hecho trabajó personal de URP, Bomberos, emergencia médica y Policía Científica, que realizó el relevamiento de la escena. Autoridades del comando de la Jefatura concurrieron al lugar.

La Fiscalía de turno investiga las circunstancias del siniestro de tránsito fatal.