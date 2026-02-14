RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINIESTRO FATAL EN LAVALLEJA

Una conductora de 28 años murió luego de chocar de frente contra un camión en la ciudad de Minas

El camionero sufrió fracturas en ambas piernas, mientras que su hija debió ser asistida, pero ya fue dada de alta. El siniestro ocurrió en la mañana en la ruta 12, cerca del puente Otegui.

fatal-lavalleja-1
fatal-lavalleja-2

Una mujer de 28 años murió este sábado tras cruzarse de senda y chocar de frente el auto Fiat que conducía contra un camión de pequeño porte.

El siniestro de tránsito fatal ocurrió próximo a las 7 de la mañana en la ruta 12, cerca del puente Otegui, en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja.

La conductora del auto falleció producto de las lesiones sufridas por el impacto, mientras que el camionero, de 50 años, resultó con fracturas en ambas piernas. El hombre viajaba junto a su hija de 11 años, la que debió ser asistida. La niña ya fue dada de alta y se encuentra bien junto a su madre, informó la Jefatura de Policía de Lavalleja.

fiscalia solicito imposicion de medidas al conductor del omnibus que embistio a una mujer de 77 anos
Seguí leyendo

Fiscalía solicitó imposición de medidas al conductor del ómnibus que embistió a una mujer de 77 años

En el hecho trabajó personal de URP, Bomberos, emergencia médica y Policía Científica, que realizó el relevamiento de la escena. Autoridades del comando de la Jefatura concurrieron al lugar.

La Fiscalía de turno investiga las circunstancias del siniestro de tránsito fatal.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ASUMIRÁ VERÓNICA PIÑEIRO

Renunció la directora de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, Estela Delgado
LÍNEA 169 DE CUTCSA

Incidente en un ómnibus: pasajero quiso pagar el boleto con $500 y, como el conductor no tenía cambio, lo golpeó
APARICIO SARAVIA Y JACINTO TRÁPANI

Joven de 18 años fue baleado en el pecho por delincuentes que le robaron la moto, los championes y la billetera
TENÍA ANTECEDENTES PENALES

Un hombre de 28 años fue asesinado de varios disparos y la camioneta que conducía terminó incrustada en una casa
TELEVISIÓN URUGUAYA

Gran Hermano Uruguay llega a la pantalla de Canal 10, en la celebración de sus 70 años

Te puede interesar

Un hombre de 28 años fue asesinado de varios disparos y la camioneta que conducía terminó incrustada en una casa video
TENÍA ANTECEDENTES PENALES

Un hombre de 28 años fue asesinado de varios disparos y la camioneta que conducía terminó incrustada en una casa
Joven de 18 años fue baleado en el pecho por delincuentes que le robaron la moto, los championes y la billetera video
APARICIO SARAVIA Y JACINTO TRÁPANI

Joven de 18 años fue baleado en el pecho por delincuentes que le robaron la moto, los championes y la billetera
Álvaro Delgado con Javier García en el Directorio del Partido Nacional. video
RECHAZO ENFÁTICO

Partido Nacional lamentó "penosa decisión" del Gobierno de rescindir con Cardama y la atribuyó a fines políticos

Dejá tu comentario