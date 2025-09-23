Incendio en camión recolector en Palermo: trabajadores tuvieron que tirar los residuos en plena calle

Un camión recolector levantó un contenedor donde había residuos prendidos fuego y se incendió toda la carga en pocos minutos. Al hacer seis cuadras y sentir olor a humo, los funcionarios –chofer y acompañante– tuvieron que verterla en plena calle para evitar que el vehículo se incendiara.

El episodio ocurrió minutos antes del mediodía de este martes en el barrio Palermo , en Montevideo. Los residuos fueron vertidos sobre la calle Isla de Flores, a metros de Yaro.

Los vecinos advirtieron primero el olor que había en el lugar. A los pocos minutos llegaron los bomberos y extinguieron las llamas. Ninguna persona resultó herida.

El camión recolector tuvo alguna afectación por fuego en el lugar destinado a la carga, pero no en la cabina.

A primera hora de la tarde llegaron al lugar más empleados de la empresa CAP, que trabaja para la Intendencia de Montevideo, en la recolección de residuos.