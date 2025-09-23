RECIBÍ EL NEWSLETTER
Incendio en camión recolector en Palermo: trabajadores tuvieron que tirar los residuos en plena calle

Los operarios levantaron un contenedor donde, en su interior, había residuos prendidos fuego. Al hacer unas cuadras sintieron olor a humo y advirtieron que la carga estaba en llamas.

Un camión recolector levantó un contenedor donde había residuos prendidos fuego y se incendió toda la carga en pocos minutos. Al hacer seis cuadras y sentir olor a humo, los funcionarios –chofer y acompañante– tuvieron que verterla en plena calle para evitar que el vehículo se incendiara.

El episodio ocurrió minutos antes del mediodía de este martes en el barrio Palermo, en Montevideo. Los residuos fueron vertidos sobre la calle Isla de Flores, a metros de Yaro.

Los vecinos advirtieron primero el olor que había en el lugar. A los pocos minutos llegaron los bomberos y extinguieron las llamas. Ninguna persona resultó herida.

El camión recolector tuvo alguna afectación por fuego en el lugar destinado a la carga, pero no en la cabina.

A primera hora de la tarde llegaron al lugar más empleados de la empresa CAP, que trabaja para la Intendencia de Montevideo, en la recolección de residuos.

