Un camión con zorra, que circulaba cargado con soja, despistó y volcó, en la mañana de este martes, en una rotonda de las rutas 11 y 45, en San José.
Un camión despistó y volcó sobre una rotonda en plena ruta en San José
El conductor del camión circulaba cargado de soja y quedó volcado dentro de la rotonda de las rutas 11 y 45. Tuvo que ser rescatado por bomberos.
El vehículo quedó dentro de la rotonda, volcado, dejando sobre el piso gran parte de la carga, informó la Policía Caminera.
Su conductor, que circulaba hacia el este por ruta 11, quedó atrapado y fue rescatado por bomberos.
Seguí leyendo
Fue a rapiñar una estación de servicio pero tomó como víctima a un policía retirado que lo baleó y arrestó
"Por razones que se desconocen pierde el dominio, despista y vuelca, quedando en posición invertida perdiendo parte de su carga", señaló Caminera.
La rotonda se encuentra obstruida de forma parcial. Es en el ingreso a Ciudad Rodríguez.
Temas de la nota
Lo más visto
ataque a tiros
Delincuentes persiguieron y balearon a dos mujeres en el barrio Reus; una de ellas está en CTI
tras intento de rapiña
Homicidio en la Fortaleza del Cerro: la víctima fue baleada en el cuello tras forcejeo con un delincuente
MONTEVIDEO
Joven de 23 años murió tras chocar el auto que conducía contra un muro en Aparicio Saravia y Homero
en aires puros
Fue a rapiñar una estación de servicio pero tomó como víctima a un policía retirado que lo baleó y arrestó
SALTO
Dejá tu comentario