rutas 11 y 45

Un camión despistó y volcó sobre una rotonda en plena ruta en San José

El conductor del camión circulaba cargado de soja y quedó volcado dentro de la rotonda de las rutas 11 y 45. Tuvo que ser rescatado por bomberos.

Foto: Policía Caminera. Camión volcado en rutas 11 y 45 en San José.

Un camión con zorra, que circulaba cargado con soja, despistó y volcó, en la mañana de este martes, en una rotonda de las rutas 11 y 45, en San José.

El vehículo quedó dentro de la rotonda, volcado, dejando sobre el piso gran parte de la carga, informó la Policía Caminera.

Su conductor, que circulaba hacia el este por ruta 11, quedó atrapado y fue rescatado por bomberos.

Fotos cedidas a Subrayado.
"Por razones que se desconocen pierde el dominio, despista y vuelca, quedando en posición invertida perdiendo parte de su carga", señaló Caminera.

La rotonda se encuentra obstruida de forma parcial. Es en el ingreso a Ciudad Rodríguez.

