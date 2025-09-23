Un camión despistó y volcó sobre una rotonda en plena ruta en San José

Foto: Policía Caminera. Camión volcado en rutas 11 y 45 en San José.

Un camión con zorra, que circulaba cargado con soja, despistó y volcó, en la mañana de este martes, en una rotonda de las rutas 11 y 45, en San José .

El vehículo quedó dentro de la rotonda, volcado, dejando sobre el piso gran parte de la carga, informó la Policía Caminera .

Su conductor, que circulaba hacia el este por ruta 11, quedó atrapado y fue rescatado por bomberos.

"Por razones que se desconocen pierde el dominio, despista y vuelca, quedando en posición invertida perdiendo parte de su carga", señaló Caminera.

La rotonda se encuentra obstruida de forma parcial. Es en el ingreso a Ciudad Rodríguez.