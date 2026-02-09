Incendio afectó un dormitorio de un hogar del INAU y el edificio fue evacuado por precaución

Un incendio se registró este lunes de tarde en el Centro de Breve Estadía de Varones del Instituto del Niño y Adolescente (INAU), ex-Hogar Tribal, y afectó un dormitorio.

El hecho ocurrió sobre las 14:30 horas. El foco se originó en un colchón ignífugo, que generó abundante humo. El mismo fue sofocado en forma inmediata por los funcionarios del local con los bomberitos existentes en el lugar.

Si bien la afectación de la habitación fue mínima, de inmediato se activó el protocolo, que implicó el desalojo de los adolescentes y los funcionarios. Un equipo de un servicio médico de emergencia concurrió al lugar y constató que los adolescentes estaban en buenas condiciones de salud, informó INAU en un comunicado.

Personal de Bomberos valoró el estado del edificio, que contaba con la habilitación correspondiente, y autorizó el reingreso inmediato al edificio. La habitación afectada por precaución, al tiempo que técnicos de la División Arquitectura y Logística de INAU concurrieron al lugar.

