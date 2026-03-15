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ESTE DOMINGO

Incendio afecta a vivienda en rambla Euskalerría, en Malvín Norte

Información a la que accedió Subrayado indica que se trata de un incendio de magnitud que viene afectando a una vivienda. El foco se originó en el tercer piso del edificio; la torre 23 fue evacuada por Bomberos.

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Una vivienda tomó fuego este domingo en la rambla Euskalerría, en Malvín Norte. No hubo personas heridas.

Información a la que accedió Subrayado indica que se trata de un incendio de magnitud que se originó en el piso 3 del edificio.

Bomberos evacuó la torre 23 y trabaja en el lugar para conocer las causas del incendio.

incendio en complejo de viviendas de euskalerria fue controlado por bomberos; no hubo heridos
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Incendio en complejo de viviendas de Euskalerría fue controlado por Bomberos; no hubo heridos

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