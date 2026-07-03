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CIUDAD DE LA COSTA

Incautaron siete armas, municiones y cargadores en una vivienda en El Pinar: la policía llegó al lugar tras persecución

Varias pistolas y revólveres estaban en una vivienda en El Pinar, donde la Policía detuvo a un hombre que intentó huir de un control policial.

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Incautaron armas, municiones y cargadores en un procedimiento en El Pinar, tras una persecución a un auto.

La Policía realizaba patrullaje preventivo en Ciudad de la Costa cuando en las calles Ciudad de Pando y Eduardo Pérez visualizaron un auto cuyo conductor tenía actitud sospechosa. Le indicaron que se detuviera y este fugó intentando bloquear el paso del móvil policial.

El auto intentó ingresar a un predio, quedó atrapado en una cuneta y el conductor se negó a salir del mismo, pero fue reducido por la Policía, que encontró entre sus prendas una pistola calibre 9 mm, sin balas.

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Finalmente, los efectivos detuvieron al conductor, un hombre de de 35 años, lo que posteriormente llevó a la incautación del arsenal en una casa de El Pinar.

Durante el procedimiento, llegó al lugar una mujer de 56 años dueña de la casa y familiar del hombre de 35 años. Tras inspeccionar una habitación contigua a la vivienda, los policías encontraron: una pistola Glock 17 con cargador extendido (capacidad de 30 cartuchos), conteniendo 21 municiones calibre 9 mm; una pistola marca RK calibre 6.35 con numeración limada y cargador con 6 cartuchos; una pistola marca SAR9 calibre 9 mm con numeración suprimida, adaptada con un cargador Glock con 15 cartuchos, y un segundo cargador con 11 cartuchos; un revólver marca Bagual calibre .22; 1 revólver marca Ítalo GRA calibre .22; una pistola calibre 7.65 con marca no legible; tres cargadores adicionales de 9 mm con capacidad para 31 cartuchos; cartuchos de diversos calibres (pendientes de conteo definitivo)", indica el parte de la Jefatura de Canelones.

El hombre está a disposición judicial.

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