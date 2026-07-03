Sindicato de la Republicana: ataques a efectivos son "prueba de fuerza contra el Estado" y "policías no confían en el ministro"

Carlos Piedra, presidente del sindicato de la Guardia Republicana, aseguró que los delincuentes están realizando "pruebas de fuerza" con hechos como la rapiña que cometieron este viernes y en la que dos efectivos resultaron heridos. También aseguró que "los policías no confían en el ministro".

"Nosotros entendemos que el ministro del Interior ya está agotado, no puede aportar más y aportó muy poco. Entendemos que si el Estado no puede ejercer el poder, la democracia está debilitada. En menos de 24 horas hubo tres policías que recibieron un atentado, que fueron lesionados, baleados, internados en este momento en recuperación", dijo Piedra y remarcó que la "política de seguridad no ha funcionado".

En ese sentido, se refirió a que los delincuentes poseen "alto nivel de armamento y municiones" y que lo que está faltando es atacar el lugar por dónde ingresan. "Podemos allanar 20 casas por día, pero si no atacamos por donde ingresa el armamento, va a ser imposible", indicó.

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"No estamos atacando como debe ser la inseguridad del país, cada día hay más muertos, en particular civiles. Y hoy en día somos nosotros blanco de esta delincuencia", cuestionó Piedra.

Para el sindicato de la Guardia Republicana estos ataques contra la Policía son "una prueba de fuerza contra el Estado".

Respecto a por qué aseguró que los policías no confían en el ministro, Carlos Negro, consideró que ingresó a la cartera "dando un mensaje nefasto contra la delincuencia".

"Necesitamos a alguien fresco y que sepa de seguridad. El ministro del Interior no sabe de seguridad. Lo hemos repetido mil veces",

"Se debe accionar, se debe atacar rápidamente esto, y no es solamente con poner 20 tanquetas en lugares específicos calientes, zona roja. Acá la política de seguridad falló, con un plan de seguridad que se implementó tarde, y de mala manera", explicó el sindicalista.

"Acá tenemos que salir todos a la calle, todos a colaborar. Es un trabajo de todos: no podemos tener jefes de licencia en este momento. Estamos en un momento grave", consideró.