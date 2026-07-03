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A DISPOSICIÓN DE FISCALÍA

Hubo un allanamiento y hay un detenido por el caso de la niña de tres años que fue herida de bala el miércoles

La Jefatura de Montevideo informó que el allanamiento era en busca de "elementos de interés para la investigación" y fue allí que se detuvo al hombre.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un hombre fue detenido por el caso de la niña herida de arma de fuego en el barrio Piedras Blancas.

La Jefatura de Montevideo informó que hubo un allanamiento en busca de "elementos de interés" para el caso en una vivienda y que allí fue detenido un hombre, "presuntamente vinculado al hecho". Está a disposición de Fiscalía en una dependencia policial.

En la casa, ubicada en la calle Helvecia, del barrio Piedras Blancas, la Policía buscaba "dispositivos electrónicos y armas de fuego".

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La niña fue herida el miércoles. Ingresó a la policlínica de Capitán Tula trasladada por familiares y luego fue derivada al Hospital Pereira Rossell, donde quedó internada. Este jueves, se encontraba grave pero estable.

Las circunstancias en las que la niña resultó herida generaron versiones encontradas entre sus familiares. En un primer momento, la madre declaró que iba hacia a la casa de sus suegros, en la calle Helvecia, cuando un delincuente intentó robarle y efectuó un disparo que hirió a la menor.

Sin embargo, otros familiares indicaron en la policlínica que dos personas se encontraban manipulando un arma dentro de una vivienda en Helvecia y Canoa y que el disparo ocurrió de forma accidental.

En desarrollo.

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