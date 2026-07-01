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PASA A DIPUTADOS

Senado aprobó proyecto que prorroga plazo para regularización de armas

El impulsor del proyecto, el senador del Partido Nacional Carlos Camy, dijo a Subrayado que con esta prórroga "se viabiliza la posibilidad de que miles de uruguayos puedan regularizar su situación".

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El Senado aprobó un proyecto de ley vinculado con las armas no registradas y su tenencia responsable en Uruguay; pasa a la Cámara de Diputados.

El proyecto que es impulsado por el senador nacionalista Carlos Camy busca prorrogar el plazo para que, quienes tienen armas y no las tienen regularizadas, puedan llevar adelante el trámite para su regularización.

Lo que se busca es que el plazo se extienda hasta noviembre de 2027. Años anteriores se había aprobado un proyecto similar que permitió la regularización de muchas armas.

Camy dijo a Subrayado que en la actualidad, con la ley del 2014, se introdujeron requisitos que hacen difícil en la práctica que la persona que tiene vencido el permiso o que no lo tiene regularizado, incurre en un delito.

El senador puso el ejemplo de un abuelo que fallece y un familiar recibe una escopeta, que a veces hasta la tiene de adorno, pero está incurriendo en este error tipificado en el Código de Proceso Penal.

"Con esta prórroga que se ha logrado en este proyecto que presentamos, se viabiliza la posibilidad de que miles de uruguayos puedan regularizar su situación", explicó.

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