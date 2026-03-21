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Cargamento internacional

Incautaron más de 34 kilos de pasta base de un cargamento en el Cerro y detuvieron a un paraguayo

La droga era transportada en un camión y parte fue trasladada en una camioneta que terminó chocando en el Cerro.

Foto: Ministerio del Interior.

Foto: Ministerio del Interior.

Foto: Ministerio del Interior.

Foto: Ministerio del Interior.

La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas incautó 34,7 kilos de pasta base (unas 35.000 dosis), en un operativo vinculado a un cargamento internacional. El valor estimado en el mercado local ronda los tres millones de pesos.

La investigación permitió detectar este viernes un camión Scania con matrícula de Paraguay en rutas nacionales. El vehículo se detuvo en ruta 1, próximo a camino Garcés, donde luego llegó una camioneta Nissan blanca con dos ocupantes. Allí, el chofer del camión les entregó tres bultos, dos tarrinas azules y una bolsa, tras lo cual la camioneta se retiró hacia el barrio Cerro, informó el Ministerio del Interior.

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Foto: Ministerio del Interior.

Foto: Ministerio del Interior.

Con apoyo del Centro de Comando Unificado, la Policía localizó el vehículo e inició una persecución, ya que no detuvo la marcha. El recorrido terminó en Charcas y Polonia, donde el conductor perdió el dominio e impactó contra un árbol. Los ocupantes fugaron y en el lugar se incautaron 30 ladrillos de droga, ocho envoltorios en trozos, dos tarrinas azules, una bolsa negra y la camioneta.

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Este sábado, en el predio del Puerto de Montevideo, fue incautado el camión Scania junto al semirremolque y se detuvo a su conductor, un ciudadano paraguayo de 28 años. También se le incautaron dinero en distintas monedas, un celular y documentación.

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