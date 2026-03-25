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Cargamento desde china

Incautaron más de 32.000 perfumes falsificados en el puerto de Montevideo, valuados en USD 3 millones

Un cargamento proveniente de China fue detectado por Aduanas y quedó bloqueado por presunta infracción a la ley de marcas.

Fotos: Aduanas. Incautación de perfumes en el Puerto de Montevideo.

Fotos: Aduanas. Incautación de perfumes en el Puerto de Montevideo.

Fotos: Aduanas. Cargamento incautado en un contenedor.

Fotos: Aduanas. Cargamento incautado en un contenedor.

Funcionarios de Aduanas incautaron 32.256 perfumes en el puerto de Montevideo, con un valor estimado en USD 3.217.044, tras detectar irregularidades en un contenedor proveniente del puerto de Ningo, en China.

La carga había llegado en un buque de Singapur con 791 bultos declarados. A partir de investigación previas, los funcionarios marcaron la carga como sospechosa y resolvieron inspeccionarla. Durante el control incautaron 553 cajas con perfumes que simulaban ser de dos marcas conocidas.

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La Fiscalía dispuso el bloqueo de la mercadería por presunta infracción a la Ley de Marcas N.° 17.011, a la espera de las denuncias de los representantes legales de las marcas originales. Según Aduanas, los productos incautados no cumplían con características habituales de los perfumes originales, como el uso de hologramas, logos impresos y marcas en la base, además de no provenir de Emiratos Árabes Unidos.

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Desde Aduanas advirtieron que este tipo de productos puede generar riesgos para la salud, como alergias, intoxicaciones, problemas respiratorios o alteraciones hormonales, debido a la falta de controles y materiales de baja calidad en su elaboración.

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Fotos: Aduanas. Cargamento incautado en un contenedor.

Fotos: Aduanas. Cargamento incautado en un contenedor.

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