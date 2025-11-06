Incautaron contrabando de cigarrillos por 70.000 dólares que pretendían ingresar a Uruguay por Salto Grande

Personal de la Aduana argentina capturó un contrabando de cigarrillos que intentaba ingresar a Uruguay por el puente de Salto Grande.

La mercadería estaba oculta en un camión de origen paraguayo y tenía como destino Montevideo. En total, se incautaron 103 cajas con 5.150 cartones de cigarrillos. Cada cartón trae 10 paquetes y cada paquete, 20 cigarrillos. Fueron poco más de un millón de cigarrillos de la marca Gift.

En el procedimiento fueron detenidas siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, que están a disposición de la Justicia Federal de Concordia.

La mercadería está valuada en 70.000 dólares. Además, se incautaron cinco vehículos valuados en 90.000 dólares. El contrabando de cigarrillos en Uruguay reportó 7,5 millones de dólares en incautaciones el último año.

Temas de la nota contrabando

cigarrillos

Salto Grande