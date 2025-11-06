RECIBÍ EL NEWSLETTER
HAY SIETE DETENIDOS

Incautaron contrabando de cigarrillos por 70.000 dólares que pretendían ingresar a Uruguay por Salto Grande

La mercadería estaba oculta en un camión de origen paraguayo y tenía como destino Montevideo. Además, se incautaron cinco vehículos valuados en 90.000 dólares. Hay cuatro hombres y tres mujeres detenidos.

contrabando-cigarrillos-puente-salto-grande

La mercadería estaba oculta en un camión de origen paraguayo y tenía como destino Montevideo. En total, se incautaron 103 cajas con 5.150 cartones de cigarrillos. Cada cartón trae 10 paquetes y cada paquete, 20 cigarrillos. Fueron poco más de un millón de cigarrillos de la marca Gift.

En el procedimiento fueron detenidas siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, que están a disposición de la Justicia Federal de Concordia.

La mercadería está valuada en 70.000 dólares. Además, se incautaron cinco vehículos valuados en 90.000 dólares.

El contrabando de cigarrillos en Uruguay reportó 7,5 millones de dólares en incautaciones el último año.

