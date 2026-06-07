Dos personas fueron detenidas en las últimas horas en Montevideo mientras circulaban con mercadería de contrabando.
Incautaron cigarrillos de contrabando y detuvieron a dos personas que circulaban en una camioneta
El vehículo fue detenido en un operativo de control realizado en Luis Batlle Berres y Gori, en la zona de Paso de la Arena; los detenidos están a disposición de Fiscalía.
Efectivos de la Brigada Departamental de Seguridad Rural incautaron una importante cantidad de cigarrillos y otros productos de contrabando, tras inspeccionar la camioneta en la que se desplazaban, indicó la Jefatura de Policía.
Fueron detenidos en un control realizado en Luis Batlle Berres y Gori, en la zona de Paso de la Arena.
La Fiscalía dispuso mantener la detención de los indagados, la intervención de Policía Científica y la valoración de los efectos por parte de la Dirección Nacional de Aduanas.
Temas de la nota
Lo más visto
NOVENA EDICIÓN
La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA
La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
10 DE OCTUBRE
Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo
Internacionales
La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
Internacionales
Dejá tu comentario