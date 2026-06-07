Incautaron cigarrillos de contrabando y detuvieron a dos personas que circulaban en una camioneta

Ministerio del Interior

Dos personas fueron detenidas en las últimas horas en Montevideo mientras circulaban con mercadería de contrabando.

Efectivos de la Brigada Departamental de Seguridad Rural incautaron una importante cantidad de cigarrillos y otros productos de contrabando, tras inspeccionar la camioneta en la que se desplazaban, indicó la Jefatura de Policía.

Fueron detenidos en un control realizado en Luis Batlle Berres y Gori, en la zona de Paso de la Arena.

La Fiscalía dispuso mantener la detención de los indagados, la intervención de Policía Científica y la valoración de los efectos por parte de la Dirección Nacional de Aduanas. incautación-cigarrillos-interior-montevideo Ministerio del Interior

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