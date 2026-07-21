Incautaron alimentos y cigarrillos de contrabando por casi un millón de pesos en Maldonado

La Policía Caminera incautó mercadería por casi un millón de pesos en alimentos, cigarrillos y productos de limpieza en Maldonado.

En el marco del operativo denominado Origo, policías del destacamento departamental detuvieron una camioneta que circulaba por ruta 9 a la altura del kilómetro 163.

Inspeccionaron el vehículo, solicitaron la documentación de la mercadería pero la transportista no pudo acreditarla. Después, continuaron con el procedimiento en el destacamento.

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Además del vehículo, incautaron perfumes, cigarrillos, alimentos no perecederos, artículos de higiene y de limpieza, por un valor comercial de 867.900 pesos.

El caso fue derivado a la Fiscalía Letrada de 1º turno de Maldonado.