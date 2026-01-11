RECIBÍ EL NEWSLETTER
Incautaron cargamento de cigarrillos de contrabando valuado en $1.000.000, procedente de Salto

La Policía detectó movimientos sospechosos en la costa del río Uruguay, observando a un grupo de personas que intentaba trasladar varios bultos; fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

La Prefectura Naval Argentina incautó un cargamento de cigarrillos valuado en más de 38 millones de pesos argentinos (1 millón de pesos uruguayos) durante un operativo nocturno realizado en la zona del Arroyo Yatay, en cercanías de la localidad entrerriana de Puerto Yeruá, departamento de Concordia, al norte de la Meseta de Artigas.

Allí las autoridades entrerrianas lograron frustrar un intento de contrabando de mercadería con destino a nuestro país.

El procedimiento fue llevado adelante por el personal de la delegación Concordia de la Prefectura argentina, en el marco de las recorridas preventivas que realizan de manera frecuente sobre el río Uruguay y sus afluentes.

Durante el patrullaje, los efectivos detectaron movimientos sospechosos en la costa del río Uruguay, observando a un grupo de personas que intentaba trasladar varios bultos desde el territorio argentino hacia Uruguay.

Ante esta situación, los uniformados intervinieron de inmediato y lograron interceptar a tres individuos que participaban de la maniobra ilegal.

Los sospechosos fueron reducidos en el lugar y quedaron detenidos a disposición de la Justicia de aquel país.

El contrabando de cigarrillos es una maniobra delictiva permanente, que se perpetra contra el país, a través de su pasaje por el río Uruguay en bultos subidos a barcazas o lanchas, son abandonados en la costa salteña y luego levantados en el lugar por los contrabandistas, para destinarlos a su comercialización.

