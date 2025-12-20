Incautaron armas, municiones, drogas y una granada en operativo en Cerrito de la Victoria con seis detenidos

Cinco hombres de entre 25 y 47 años, sin antecedentes penales, y una mujer de 48, con antecedentes por violencia privada, fueron detenidos en un operativo policial en el Cerrito de la Victoria , en el que se incautaron armas de fuego, municiones, drogas y una granada.

El operativo conjunto lo desarrolló personal de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) y la Republicana pasadas las 2 de la madrugada del jueves en la intersección de Guenoas y Ortiz de Zárate.

El sistema ShotSpotter alertó a la Policía de 12 disparos de arma de fuego en la zona. Cuando los efectivos llegaron al lugar, vieron a dos hombres en una moto que, al notar la presencia policial, se descartaron de un arma y entraron a una vivienda señalada como posible boca de venta de drogas. Los policías ingresaron tras ellos y se concretó el operativo, informó el Ministerio del Interior.

En el procedimiento, se incautaron dos pistolas calibre 9 mm, un revólver calibre 32, 15 cartuchos calibre 9 mm, una granada, una balanza de precisión, dinero en efectivo, una sustancia de color amarillento, una sustancia vegetal y una moto. Personal del Ejército concurrió al lugar, constató que la granada era de entrenamiento y la retiró de forma segura.

Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente y la investigación pasó a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID).

La Operación Atenea fue la primera intervención en territorio de la DIGOE, también actuó en el traslado de Fernández Albín, que actuará por orden directa del director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, o del ministro del Interior, Carlos Negro, ante situaciones críticas, de violencia organizada o situaciones de crisis de alto riesgo.