Amplían imputación a implicado en atentado a la fiscal Ferrero tras comprobar que fue uno de los autores materiales

La Justicia Penal amplió la imputación de uno de implicados en el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, tras comprobar su participación como uno de los autores materiales del hecho ocurrido en la madrugada del 28 de setiembre de 2025.

A solicitud de la Fiscalía de Estupefacientes de 1º turno, se admitió la ampliación de la formalización de la investigación respecto de uno de los imputados, informó la Fiscalía General de la Nación.

La ampliación se logró tras la recolección de pruebas científicas que indicarían su participación como uno de los autores materiales del hecho. La imputación abarca ahora como presunto autor de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de receptación agravados, en reiteración real con un delito de incendio y un delito de atentado agravado en concurso formal con un delito de estrago.

Por este caso, la investigación de la Policía y de la Fiscalía logró identificar y las pruebas necesarias para determinar la participación hasta el momento de diez personas, entre imputados y condenados por el hecho en el que hubo disparos y una explosión, que provocaron daños en ventanas y en parte de la vivienda de Ferrero.

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