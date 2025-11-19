Incautaron 100.000 cigarrillos en camión de encomiendas en el que habían hallado contrabando por 3 millones de pesos

Personal de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) incautó 100.000 unidades de cigarrillos más a las 280.000 encontradas días atrás en un camión de una empresa de encomiendas en Salto.

El nuevo hallazgo se dio cuando los funcionarios procedieron a abrir las encomiendas que quedaron retenidas en el camión que eran sospechosas de contrabando.

Además, de los cigarrillos marca Gift, se incautaron 740 estuches de insecticida Raid por 24 tabletas y 60 desodorantes Odorono de 60 gramos. La mercadería fue valorada en más de 1.300.000 pesos. Sumada la primera incautación, el total decomisado asciende a 4.300.000 pesos. El destino de la mercadería era la zona metropolitana.

Temas de la nota cigarrillos

contrabando

Aduanas

Salto