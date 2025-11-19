RECIBÍ EL NEWSLETTER
POR 1,3 MILLONES DE PESOS

Incautaron 100.000 cigarrillos en camión de encomiendas en el que habían hallado contrabando por 3 millones de pesos

El nuevo hallazgo se dio cuando los funcionarios de Aduanas procedieron a abrir las encomiendas que quedaron retenidas en el camión que eran sospechosas de contrabando.

contrabando-cigarrillos-salto

Personal de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) incautó 100.000 unidades de cigarrillos más a las 280.000 encontradas días atrás en un camión de una empresa de encomiendas en Salto.

Además, de los cigarrillos marca Gift, se incautaron 740 estuches de insecticida Raid por 24 tabletas y 60 desodorantes Odorono de 60 gramos. La mercadería fue valorada en más de 1.300.000 pesos. Sumada la primera incautación, el total decomisado asciende a 4.300.000 pesos. El destino de la mercadería era la zona metropolitana.

