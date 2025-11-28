RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERATIVO DE DGRTID

Incautan unos 300 kilos de droga en una camioneta en Paysandú; hay dos detenidos

La investigación de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas tenía el dato que un cargamento iba a ser arrojado desde una aeronave y luego se trasladaría en un vehículo.

foto-policia-de-lavalleja-antidrogas-drogas-brigada.jpg

Unos 300 kilos de droga fueron incautados este viernes en una camioneta en un procedimiento realizado en el departamento de Paysandú.

La investigación de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) tenía el dato que un cargamento de droga iba a ser arrojado desde una aeronave y luego se trasladaría en una camioneta.

El procedimiento policial permitió la detención de dos hombres y la incautación de dos vehículos y el cargamento de la droga.

operacion delta: 29 condenados y un imputado por drogas, trafico de armas y municiones, y otros delitos
Seguí leyendo

Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos

Temas de la nota

Lo más visto

Una de las multas colocadas con el radar de la rambla de Punta Gorda. Fue a las 6:30 de la mañana del martes 25, a 83 km/h.
DATOS OFICIALES DE LA IMM

Más de 1.000 multas por exceso de velocidad en los primeros tres días del nuevo radar en rambla de Punta Gorda
ESTE JUEVES

Murió el motociclista que fue embestido por una camioneta en Conciliación; familiares reclaman justicia
CUMPLIRÁ 180 DÍAS EN CENTRO DE SALUD

Declararon inimputable al joven que mató a sus padres y a su hermano en Ciudad 18 de Mayo
VEREDAS ROTAS O NUEVAS

El plan de la IMM para arreglar veredas de la capital: Bergara dijo que lo pagará el vecino en varios años
PRIMERO DEL PAÍS

Inauguraron el primer tótem 911 en plaza Matriz; Interior prevé la instalación de más puestos en la capital

Te puede interesar

Incautan unos 300 kilos de droga en una camioneta en Paysandú; hay dos detenidos
OPERATIVO DE DGRTID

Incautan unos 300 kilos de droga en una camioneta en Paysandú; hay dos detenidos
Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
Confirman sentencia que obliga al Estado a indemnizar a Joselo López y otros funcionarios de INAU por video difundido en 2015
UNOS 160.000 DÓLARES

Confirman sentencia que obliga al Estado a indemnizar a Joselo López y otros funcionarios de INAU por video difundido en 2015

Dejá tu comentario