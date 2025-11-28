Incautan unos 300 kilos de droga en una camioneta en Paysandú; hay dos detenidos

Unos 300 kilos de droga fueron incautados este viernes en una camioneta en un procedimiento realizado en el departamento de Paysandú.
La investigación de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) tenía el dato que un cargamento de droga iba a ser arrojado desde una aeronave y luego se trasladaría en una camioneta.
El procedimiento policial permitió la detención de dos hombres y la incautación de dos vehículos y el cargamento de la droga.
