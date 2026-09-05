RECIBÍ EL NEWSLETTER
ADUANA DE RÍO BRANCO

Incautan más de un kilo de cocaína y casi tres de marihuana a dos pasajeros en un ómnibus interdepartamental

Fue en un control de rutina que los aduaneros de Río Branco realizaron en el interior de la unidad de transporte de línea, procedente de Montevideo.

droga-aduanas-omnibus-rio-branco
droga-aduanas-rio-branco-2
droga-aduanas-rio-branco-3

Funcionarios de Aduanas de Río Branco incautaron más de un kilo de cocaína y casi tres kilos de marihuana en el equipaje de pasajeros que viajaban en un ómnibus interdepartamental de línea procedente de Montevideo.

Fue en un control de rutina que los aduaneros realizaron en el interior de la unidad de transporte. Al inspeccionar la mochila de uno de los pasajeros, el personal encontró un paquete con 1.054 gramos de cocaína. En el mismo ómnibus, se procedió a revisar el bolso de un ciudadano brasileño que contenía 2.941 gramos de cogollos de marihuana.

La droga fue incautada y los dos pasajeros fueron detenidos a disposición de la Fiscalía de Río Branco.

un hombre agredio al conductor de un omnibus de ucot y hay paro en la linea 79
Seguí leyendo

Un hombre agredió al conductor de un ómnibus de UCOT y hay paro en la línea 79

Temas de la nota

Lo más visto

Chocó un auto y causó cinco muertes en marzo; este viernes fue imputado por homicidio complejo a título de dolo eventual
PRISIÓN PREVENTIVA POR 150 DÍAS

Chocó un auto y causó cinco muertes en marzo; este viernes fue imputado por homicidio complejo a título de dolo eventual
TRES NIÑOS ATRAPADOS, RESCATADOS POR BOMBEROS

Accidente entre una camioneta que trasladaba niños en sillas de ruedas y un auto en Agraciada y Capurro
TRES CONDENADOS

Incautaron pantuflas, camperas y championes en operativo por contrabando; la mercadería está valuada en $10 millones
TRAS RESCISIÓN CON CARDAMA

Gobierno resolvió que negociación para compra de patrulleras oceánicas sea "de Estado a Estado", anunció Lazo
EN CAPILLA DE CELLA

Dos jóvenes crearon un santuario de animales en Canelones: el lunes rescataron a un chancho con dos días de vida

Te puede interesar

Asesinaron a tiros a un hombre de 38 años que estaba junto a su pareja afuera de un bar en Puntas de Manga
BELLONI Y CANOPE

Asesinaron a tiros a un hombre de 38 años que estaba junto a su pareja afuera de un bar en Puntas de Manga
Ambulancia del SAME 105 fue alcanzada por una bala cuando trasladaba un paciente herido del Cerro al Maciel
EL IMPACTO DIO EN LA PUERTA

Ambulancia del SAME 105 fue alcanzada por una bala cuando trasladaba un paciente herido del Cerro al Maciel
Paro en Terminal Cuenca del Plata afecta operativa portuaria con buque atracado; empresa evalúa acciones legales
MEDIDA HASTA LAS 23:00

Paro en Terminal Cuenca del Plata afecta operativa portuaria con buque atracado; empresa evalúa acciones legales

Dejá tu comentario