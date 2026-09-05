Funcionarios de Aduanas de Río Branco incautaron más de un kilo de cocaína y casi tres kilos de marihuana en el equipaje de pasajeros que viajaban en un ómnibus interdepartamental de línea procedente de Montevideo.
Incautan más de un kilo de cocaína y casi tres de marihuana a dos pasajeros en un ómnibus interdepartamental
Fue en un control de rutina que los aduaneros de Río Branco realizaron en el interior de la unidad de transporte de línea, procedente de Montevideo.
Fue en un control de rutina que los aduaneros realizaron en el interior de la unidad de transporte. Al inspeccionar la mochila de uno de los pasajeros, el personal encontró un paquete con 1.054 gramos de cocaína. En el mismo ómnibus, se procedió a revisar el bolso de un ciudadano brasileño que contenía 2.941 gramos de cogollos de marihuana.
La droga fue incautada y los dos pasajeros fueron detenidos a disposición de la Fiscalía de Río Branco.
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