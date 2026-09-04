Un hombre agredió al conductor de un ómnibus de UCOT y hay paro en la línea 79

El conductor de un ómnibus de UCOT, de la línea 79, fue agredido por un hombre en el Intercambiador Belloni y el sindicato realiza un paro únicamente en esa línea durante todo el viernes. El servicio se retoma con los primeros servicios del sábado.

La agresión ocurrió el jueves, sobre la hora 19, según el informe policial al que accedió Subrayado.

De acuerdo con el testimonio del trabajador, un vecino de la zona se enojó porque el ómnibus tuvo que desviarse unas cuadras y comenzó a insultarlo y a golpear el vehículo. El chofer lo ignoró y continuó su recorrido habitual, pero al finalizar el servicio el mismo hombre fue en su auto hasta el Intercambiador Belloni, donde lo buscó y lo agredió a golpes de puño.

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El conductor, de 41 años, fue atendido por personal médico en el lugar y derivado a un centro de salud con golpes y lesiones en el rostro.

El sindicato de trabajadores del transporte de pasajeros y el de UCOT en particular denuncian una nueva agresión a un conductor y reclaman sanciones más severas, además de seguridad y medidas de control por parte del Ministerio del Interior.

En las últimas semanas hubo varias agresiones y amenazas a conductores de ómnibus, lo que motivó reuniones con el ministro del Interior Carlos Negro.

La más grave fue a comienzos de agosto cuando hinchas de Cerro amenazaron con armas de fuego al conductor de un ómnibus de UCOT para que siguiera sin parar hasta el Intercambiador Belloni. El ómnibus fue escoltado por una moto adelante y un auto atrás, con otras personas armadas.