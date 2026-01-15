La Policía realizó un allanamiento vinculado a una investigación por tráfico de armas y municiones en el barrio La Paloma, en el oeste de Montevideo. Como resultado del procedimiento realizado en el mediodía de este jueves, se incautaron armas, municiones y celulares.
Incautan armas y municiones y detienen a tres personas tras allanamiento en barrio La Paloma
El allanamiento fue realizado durante una investigación por tráfico de armas. En la fachada, la casa tiene el cartel de una iglesia.
Además, hubo tres personas detenidas, informaron fuentes del caso a Subrayado. Al momento las autoridades no han informado sobre sus edades ni qué implicancia tienen —eventualmente— en el caso.
Durante la tarde, Policía Científica trabajó en la vivienda allanada en busca de indicios que puedan aportar a la investigación. En el operativo intervino también la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe).
En la fachada de la casa se observa un cartel que indica que en el lugar funciona una iglesia. Está ubicada frente al estadio Luis Tróccoli.
