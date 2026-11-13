INBA realiza seguimiento de casos de maltrato animal y en el Parlamento habrá reunión para trabajar en tipificación de delito

El Instituto Nacional de Bienestar Animal realiza el seguimiento de varios casos de maltrato ocurridos en las últimas semanas.

Uno de estos casos es el de un hombre que mató a un perro con un machete y lo dejó dentro de un tanque. Las imágenes se viralizaron a través de redes sociales y tomó conocimiento el Instituto de Bienestar Animal (INBA).

Hubo allanamiento del domicilio junto con la Policía de la Comisaría 18. El perro fue encontrado "en proceso de descomposición", indicó el presidente del INBA, Esteban Vieta.

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"Ahora puntualmente se está esperando para que esta persona pueda tener una pericia psicológica", especificó.

Otro caso fue este jueves. "Se viralizó también en redes sociales y diferentes lugares un perro que fue atado, que en las fotos lo que se ve es que está atado él abajo de una ventana, al sol, y que está sin vida en ese lugar".

"Este tipo de hechos no pueden suceder más en nuestro país. Puntualmente, cuando hablamos de maltrato animal y determinados sucesos que terminan hasta siendo tortuosos para los animales, tenemos que ir por la tipificación. Ya en el Parlamento el martes que viene nos vamos a juntar lo que es Ministerio de Ganadería y el instituto va a ir a comparecer nuevamente. Dónde una de las cosas que venimos hablando es que había varios proyectos de ley de tipificación del maltrato animal, hacer uno solo y que pueda salir adelante de una vez por todas", sostuvo.

"La discusión es si son años de pena de cárcel efectiva o no, si es ir por ley de faltas. Pero tiene que existir la penalización de maltrato animal para que este tipo de situaciones tengan que buscar otra carátula jurídica para poder llevar a este tipo de personas a una tipificación", agregó.

Actualmente la pena es únicamente económica y el retiro de tenencia. "Pero con esto no alcanza", aseguró. "Creo que hoy todos los partidos políticos están de acuerdo".

UN REFUGIO PARTICULAR

El INBA analiza brindar apoyo alimentario al refugio de Alicia, una mujer jubilada que dedica su vida al cuidado de perros pitbull.