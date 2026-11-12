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MONTES DEL PLATA

Postergan cosecha de eucaliptos por presencia de cigüeña con nidos, en monte de Río Negro

Desde Sostenibilidad Montes del Plata, Marina Flores, dijo a Subrayado que la cosecha se retoma en febrero cuando los pichones haya crecido y se hayan ido.

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Postergan cosecha ante presencia de cigüeñas en un predio de Montes del Plata del departamento de Río Negro. Trabajadores encontraron nidos y avisaron a la empresa.

Desde Sostenibilidad Montes del Plata, Marina Flores, dijo a Subrayado que haciendo el relevamiento encontraron en las cercanías de un bañado cinco nidos con sus pichones; estaban en un monte de eucaliptos que iban a cosechar.

De inmediato contactaron a la experta en aves quien sugirió las medidas preventivas para atender la situación.

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La cosecha se retoma en febrero cuando los pichones haya crecido y se hayan ido.

"Contenemos todos los aspectos para poder preservar este lugar, además se hizo una sensibilización con los trabajadores que están en las cercanías, sensibilizando sobre la importancia de este hallazgo y de preservar la escena para darle tranquilidad a las cigüeñas y sus pichones que continúen su proceso allí", explicó.

Flores comentó que el 40% de los predios de Montes del Plata se dedican a la conservación, no se plantan, con humedales y montes nativos. Además, hay 10 áreas de alto valor de conservación donde se hacen monitoreos específicos para especies en peligro.

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